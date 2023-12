TRANSFERT. Un international géorgien débarque à Toulon pour remplacer Serin au pied levé !

Après la terrible blessure de Baptiste Serin, la direction toulonnaise s'est penchée sur la suite de la saison. Un demi de mêlée expérimenté a été choisi, avec effet immédiat.

Un Briviste de plus

Ce week-end face à Exeter, Toulon a non seulement perdu le match, mais également un des hommes forts en la personne de Baptiste Serin. Le demi de mêlée de 29 ans n'est resté que deux petites minutes sur la pelouse, et à la 55ᵉ minute, il se blessa à l'épaule.

Verdict, son articulation droite est luxée, et une opération est déjà programmée pour la semaine prochaine. Son temps d'indisponibilité a été estimé à quatre mois, après les derniers examens passés.

Cette terrible nouvelle ne fait évidemment pas les affaires de Pierre Mignoni, qui perd un leader. Pour le remplacer, il n'y avait d'ailleurs pas une marge de manœuvre simple, mais le tacticien toulonnais a opté pour la logique et la continuité.

Ainsi, Vasil Lobzhanidze, se serait engagé en tant que joker médical, avec effet immédiat, selon les informations de Midi Olympique. Le demi de mêlée évolue à Brive depuis plusieurs saisons, mais aussi avec l'équipe nationale de Géorgie. À son arrivée, il retrouvera Esteban Abadie, Setariki Tuicuvu et son compère de la charnière, Enzo Hervé.

RUGBY. Top 14 et XV de France : pour une Collaboration Renforcée, Galthié est prêt à une grosse concession

Un joueur encore jeune et expérimenté

À seulement 27 ans, Vasil Lobzhanidze a déjà une carrière bien remplie, aussi bien en club qu'en sélection. Ce dernier connait parfaitement le Top 14, car il a joué six saisons dans ce championnat, avec 73 matchs à la clé.

En plus de cela, Lobzhanidze a participé à 3 Coupe du monde, en 2015, 2019 et 2023. Il possède d'ailleurs un record, celui d'être le plus jeune joueur de l'histoire du rugby à avoir joué un match de Coupe du monde.

Avec les Lelos, ce dernier à 68 sélections. En plus de cela, il est JIFF, car il est arrivé en Corrèze en 2016, et a réussi à obtenir ce statut après plusieurs années dans le centre de formation. Il est d'ailleurs en fin de contrat avec le CAB, qui n'a toujours pas prolongé le Géorgien.

Lobzhanidze sera donc en concurrence avec Ben White, qui est titulaire face à Northampton, et le jeune Jules Danglot, qui grappille du temps de jeu.

RUGBY. Toulouse et La Rochelle en difficulté, Paris et Bordeaux vainqueurs, voici nos pronostics pour la Champions Cup !