RUGBY. Top 14 et XV de France : pour une Collaboration Renforcée, Galthié est prêt à une grosse concession

Avant le 6 Nations 2024, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a un fait un geste vers les clubs de Top 14 après leurs efforts pour aider les Bleus.

Le coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations 2024 sera donné le 2 février avec le choc entre le XV de France et l'Irlande. Les deux plus grands perdants de la dernière Coupe du monde se retrouveront à Marseille pour un match aux airs de finale. Le vaincu pourra dire au-revoir à ses rêves de Grand Chelem.

Le nouveau staff des Bleus va une nouvelle fois être pressé par le temps pour préparer cette première rencontre. Mais contrairement à 2020 où Fabien Galthié découvrait son groupe, il connait désormais très bien les joueurs qui le composent. Ces derniers sont aussi très au fait du plan de jeu même si celui-ci devrait évoluer. RUGBY. ''Trop de vidéo tue la vidéo, trop de datas tuent les datas'', quel jeu pour le XV de France en 2024 ?La question que beaucoup se posent en amont du 6 Nations concerne les potentiels nouveaux venus dans ce groupe. Si on sait qu'Antoine Dupont et Romain Ntamack ne participeront pas, il est légitime de penser que le sélectionneur va convier de nouveaux éléments au projet en vue du Mondial 2027 en Australie.

Il pourrait cependant en être autrement si on en croit les informations de RMC. Cette semaine, le patron du XV de France a rencontré les représentants des clubs de Top 14 à Marcoussis. Une longue réunion (plus que prévu) marquée par des échanges positifs entre les différentes parties.

Il y a une discussion assez ouverte avec la volonté d'enclencher un nouveau cycle jusqu'à la Coupe du monde en Australie. On a été l'écoute. On va débriefer avec l'ensemble des managers et présidents du Top 14. On va revenir vers l'équipe de France sur la proposition qui nous a été faite". (Ugo Mola via RMC)

Au cours des discussions, Fabien Galthié aurait proposé de réduire la voilure en ce qui concerne le nombre de joueurs appelés lors des rassemblements. Lui qui avait pourtant obtenu des instances que le groupe soit élargi à 42 membres, afin de mener notamment les fameux entraînements à haute intensité dans les meilleures conditions, souhaiterait seulement à avoir 34 internationaux sous ses ordres.

Ce qui n'est pas pour déplaire aux clubs de Top 14. Une concession qui va bien évidemment dans leur sens et dans celui des bonnes relations entre les deux parties. Il faut dire que les formations françaises ont fait de gros efforts au profit du XV de France en vue de la Coupe du monde dans l'Hexagone. Avec le résultat qu'on connaît pour la vitrine du rugby tricolore.

L'entraîneur du Stade Toulousain Ugo Mola de se demander si tous les clubs seront à nouveau prêts à faire de tels efforts pendant les quatre prochaines années. "Il y a une convention qui est signée et on peut la respecter en tant que telle. Il y a aussi de nouvelles propositions à écouter pour essayer de continuer à marcher main dans la main entre ces deux entités qui ne sont pas opposées, mais qui parfois ont des besoins et objectifs qui divergent."

Le technicien toulousain explique à ce titre que plusieurs joueurs, une dizaine, seront mis au repos très prochainement pour se reposer et passer du temps en famille. Certains avaient voulu reprendre très rapidement après la Coupe du monde mais il se doit de les ménager, quitte à prendre des risques lors des prochaines journées de Top 14.

Mola de rappeler que les internationaux tricolores jouent beaucoup plus que leurs homologues irlandais ou néo-zélandais. "Notre particularité et notre singularité, c’est d’avoir un championnat de clubs qui performent, qui est efficace, qui est plutôt attractif, qui économiquement est viable avec une concurrence qui fonctionne différemment". Ce qui est certain, c'est que l'un de ne va pas sans l'autre. Si les internationaux sont performants en clubs, ce ne peut être que bénéfique pour l'équipe de France.