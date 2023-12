RUGBY. La docu-série sur le 6 Nations débarque sur Netflix : la date et le titre connus !

Le documentaire sur l'édition 2023 du Tournoi des 6 Nations sera prochainement diffusé sur la plateforme de streaming Netflix. On connait le nom et la date !

Du RUGBY sur Netflix ? Le documentaire sur le 6 Nations arrive bientôt, et plus si affinités ?A quelques semaines du coup d'envoi du 6 Nations 2024, la date de diffusion de la docu-série sur le Tournoi 2023 a été dévoilée. Pour rappel, la plateforme de streaming a filmé les coulisses de la compétition l'hiver dernier et proposera à ses abonnées de suivre toutes les nations en lice.

''En pénétrant dans les coulisses des plus grands événements sportifs du monde avec un accès sans précédent, nous avons une opportunité unique de partager les triomphes, les tribulations et les drames de ces moments emblématiques avec nos centaines de millions de membres dans le monde", avait commenté Brandon Riegg, vice-président de Netflix pour les séries non scénarisées et documentaires via Rugby World.

On connait le nom de cette série documentaire : Full Contact. Ce n'est sans doute pas un clin d'oeil au film de 1990 avec la légende Jean-Claude Van Damme. Mais bien une référence au défi physique ultra-présent au rugby.

Rendez-vous est donné le 24 janvier 2024, soit un peu plus d'une semaine avant le choc en ouverture du 6 Nations entre le XV de France et l'Irlande. Tricolores et Irlandais croiseront le fer à Marseille le samedi 2 février à 21h pour un match aux airs de finale.

Set a reminder for the 24th of January 🍿😍 pic.twitter.com/aQ1AnBLrIc — Guinness Men's Six Nations (@SixNationsRugby) December 13, 2023

Malheur au vaincu qui dira déjà au revoir à ses rêves de Grand Chelem dès la première journée. Le XV du Trèfle espère faire le doublé, mais il n'aura pas l'avantage des Bleus. À savoir recevoir trois fois à domicile. La France entend remporter ses cinq rencontres et rééditer la performance de 2022.

Pour rappel, aucun des matchs des hommes de Fabien Galthié n'aura lieu au Stade de France. L'enceinte de Saint-Denis étant en travaux en vue des Jeux olympiques de Paris 2024.

Après Marseille, les Bleus ont rendez-vous à Lille face à l'Italie au Stade Pierre Mauroy le 25 février puis à Lyon pour un Crunch décisif et électrique sur la pelouse du Parc OL le 16 mars. Une pelouse qui avait bien réussi aux Tricolores lors de la Coupe du monde avec un succès 60 à 7 aux dépens des Italiens.