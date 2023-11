Du RUGBY sur Netflix ? Le documentaire sur le 6 Nations arrive bientôt, et plus si affinités ?

Le documentaire sur le Tournoi des 6 Nations 2023 sera diffusé sur Netflix l'année prochaine. La plateforme de streaming va-t-elle se positionner sur l'ovalie ?

RUGBY. Netflix débarque sur les terrains de rugby, et annonce un documentaire exclusif pour le Tournoi des 6 Nations !Au cas où vous l'auriez oublié, Netflix a prévu de diffuser un documentaire sur le Tournoi des 6 Nations. Ce n'est pas la première fois que la plateforme de streaming met en avant le sport avec notamment "Formule 1 : pilotes de leur destin" et "Tour de France : au cœur du peloton". Mais pour l'ovalie, ce sera une première.

Ce sont d'ailleurs les mêmes réalisateurs qui étaient en charge du docu sur la Formule 1 qui ont été chargés du projet concernant la compétition centenaire. Malheureusement pour le XV de France, ce n'est pas l'édition 2022 avec le Grand Chelem des Bleus qui a été filmée, mais celle de 2023 qui a vu l'Irlande remporter tous ses matchs. On ne connait pas encore la date de diffusion. Mais on sait en revanche que ça arrive en 2024. On pourrait imaginer une programmation avant ou pendant le 6 Nations afin de surfer sur l'actualité du rugby à ce moment-là.

le docu sur le Tournoi des Six Nations arrive en 2024 — Netflix France (@NetflixFR) July 4, 2023

"C’est toujours important de pouvoir partager avec les supporters ce qu’il se passe de l’intérieur. C’est ce qui leur plaît, c’est ce qui nous plaît aussi en tant que fans quand on suit d’autres sports. Je pense que ‘Drive to Survive’ a beaucoup apporté à la Formule 1, si ça peut apporter ça au rugby, tant mieux," avait ainsi déclaré le capitaine du XV de France Antoine Dupont il y a quelques mois.

Les fans de rugby sont sans doute impatients et curieux de voir comment Netflix va mettre en avant le rugby. La plateforme ne manque pas de moyens et sait comment vendre ses produits. De plus en plus de stars de cinéma sont recrutées pour tourner des films qui sont uniquement diffusés en streaming.

Ce sera à n'en pas douter une très bonne publicité pour le rugby, surtout si le documentaire est disponible à l'international et notamment aux USA. Les États-Unis organiseront la Coupe du monde en 2031 et l'ovalie n'y est pas encore très connu. Ce pourrait être l'occasion pour les fans de sport de découvrir les coulisses de l'une des plus grandes compétitions de rugby au monde.

Aura-t-on droit à plusieurs saisons comme pour Drive to survive ou bien à une seule ? Ce qu'on sait en revanche, c'est que Netflix n'est jamais à court d'idées et de nouveautés. L'Équipe nous apprend en effet cette semaine que la plateforme va lancer un évènement unique appelé "Netflix Cup". Une compétition de golf diffusée en direct qui mettra aux prises les golfeurs Full Swing avec les pilotes de Formula 1 : Drive to Survive.

Cela va-t-il ouvrir la porte à d'autres compétitions en direct ? S'il est encore bien trop tôt pour le dire, on pourrait imaginer que certains tournois de rugby débarquent sur Netflix dans le futur. Vous n'êtes pas sans savoir que la Ligue des Nations a été annoncée et débutera en 2026. On sait aussi que l'EPCR a relancé la coupe du monde des clubs. L'EPCR Envisage une Coupe du Monde des Clubs : une fausse bonne idée ?Si de nombreux détails restent encore à régler, il faudra trouver un diffuseur à cette compétition. Il n'est pas impossible que Netflix réponde à l'appel d'offres, mais la concurrence sera rude avec France TV, TF1, RMC ou encore M6, qui a proposé des rencontres de la Coupe du monde 2023.