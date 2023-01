RUGBY. Netflix débarque sur les terrains de rugby, et annonce un documentaire exclusif pour le Tournoi des 6 Nations !

Ça y est, le géant du streaming, Netflix, a officialisé la sortie d'un documentaire exclusif en 2024, retraçant le Tournoi des 6 Nations 2023 !

Netflix se positionne désormais sur le rugby ! La plateforme, très adepte des documentaires sportifs, se penche à présent sur le Tournoi des 6 Nations 2023, pour une diffusion l'année prochaine en 2024 ! Les caméras seront alors tournées vers les six équipes participantes, avec des images inédites des coulisses de la compétition. C'est sur Twitter que Netflix a officialisé la bonne nouvelle pour tous les fans de rugby à travers le monde : "C'est vrai que le rugby rentre en scène ! Nous suivrons les six équipes à travers l'une des compétitions les plus emblématiques et les plus disputées du sport. Six Nations (titre provisoire) présentera le prochain tournoi de 2023 et sera lancé en 2024."

Connaissant l'influence que possède Netflix à travers le monde, c'est une formidable initiative de la part de la plateforme qui à travers un tel événement pourra susciter des vocations et faire émerger de nouveaux talents ! Actuellement, il n'y a presque aucun contenu sur la plateforme concernant le rugby (un seul), ce qui pourrait rendre ce sport encore plus populaire en cas de succès ! En attendant, espérons que la France conserve son titre cette année, pour que nous puissions savourer un peu plus le documentaire l'année prochaine.