L'EPCR Envisage une Coupe du Monde des Clubs : une fausse bonne idée ?

Après la Ligue des nations, l'EPCR, relance l'idée d'une Coupe du Monde des clubs de rugby qui opposerait les meilleures équipes des deux hémisphères.

Après la Coupe du monde et la Ligue des nations, l'EPCR, relance l'idée d'une Coupe du Monde des clubs de rugby qui opposerait les meilleures équipes des deux hémisphères. Dominic McKay, le président de l'EPCR, a évoqué via L'Equipe cette perspective lors d'une conférence le 8 novembre. Le scénario ? Un rendez-vous quadriennal à partir de 2028, qui réunirait les meilleures formations du rugby du Nord et du Sud.

Un Projet en Marche

À Toulouse, le gratin du rugby s'est rassemblé pour discuter de l'avenir des compétitions européennes. Et au cœur des discussions, un sujet est sorti du lot : la Coupe du Monde des clubs. Dominic McKay a révélé l'appétit grandissant pour cette compétition de l'instance maîtresse des Coupes d'Europe de rugby. ''Aujourd'hui, le rugby est mort'', les fans désespérés par la nouvelle compétition de World Rugby

Des clubs français et britanniques seraient particulièrement enthousiastes, jetant ainsi les bases de ce qui pourrait devenir une nouvelle tradition du rugby mondial.

Adieu Phases Finales Classiques ?

La Coupe du Monde des clubs ne se ferait pas sans sacrifices. McKay a laissé entendre que les phases finales de la Champions Cup et du Super Rugby pourraient céder la place à ce mastodonte tous les quatre ans. Les huit meilleures équipes de chaque ligue seraient qualifiées, et le tournoi se jouerait sous forme de phases finales, à partir des huitièmes.

Des Défis à Relever

Cependant, des obstacles logistiques se dressent encore sur la route de cette Coupe du Monde des clubs. Les cadences infernales pour les joueurs, déjà sollicités pour diverses compétitions, et la santé des athlètes sont des préoccupations majeures. De plus, l'annonce récente de la Coupe des nations tous les deux ans à partir de 2026 complique encore plus le calendrier international. RUGBY. Pas question de burn-out, Grégory Alldritt se repose simplement pour revenir meilleur

Les Détails Restent à Régler

Dominic McKay a partagé les contours de la compétition, tout en soulignant que de nombreux détails restent à régler. La question géographique, le modèle financier et les considérations écologiques face aux nombreux voyages aériens demeurent des défis cruciaux.

Un Format à Imaginer

Pour le format, les idées fusent. L'idée d'une fenêtre en juin, regroupant les quatre derniers week-ends, fait son chemin. La compétition pourrait être divisée en deux parties, impliquant d'abord les équipes du Top 14, de la Premiership anglaise, et de l'URC, avant de faire place aux meilleures équipes de l'hémisphère sud. Une véritable confrontation Nord-Sud qui ferait vibrer la planète rugby. Mais à l'heure actuelle, le chemin vers l'officialisation semble encore très long !