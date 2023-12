RUGBY. Toulouse et La Rochelle en difficulté, Paris et Bordeaux vainqueurs, voici nos pronostics pour la Champions Cup !

Avant la reprise du Top 14, voici la deuxième journée de Champions Cup. Beaucoup de déplacements pas évidents pour les clubs français, nous analysons !

Toulouse et La Rochelle n'y arrivent pas

Les deux finalistes de la dernière édition du Top 14 sont en déplacement pour cette nouvelle journée de Champions Cup. Pour les champions d'Europe en titre, une virée sud-africaine du côté des Stormers est programmée. Les Maritimes auront donc fort à faire, et il n'est jamais simple de se déplacer aussi loin, et d'être performant. Au vu des dernières sorties de La Rochelle, et de la solidité des Stormers à domicile, nous pensons que les coéquipiers de Brice Dulin ne gagneront pas à Cape Town.

Pour le Stade Toulousain, le voyage est bien plus proche, mais également bien plus compliqué, car les rouge et noir se déplacent chez les Quins de Londres. Récents vainqueurs du Racing 92, les Anglais ont été impressionnants, avec un jeu léché et des attaques précises. Le Stade Toulousain a aussi déroulé contre Cardiff, donc l'opposition devrait être équilibrée. Cependant, nous penchons vers une courte victoire des locaux, en raison de la confiance accumulée le week-end dernier. En plus de cela, Toulouse n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur cette saison, face au promu Oyonnax.

RUGBY. Hôtels 5 étoiles, stage de luxe et avions privés, le XV de France va devoir serrer la ceinture à présent !

Paris et Bordeaux en patron

S'il y a bien une équipe qui a impressionné la scène européenne lors de la première journée, c'est Bordeaux ! Victorieux 5-41 sur la pelouse du Connacht, les coéquipiers de Damian Penaud ont réalisé un festival offensif. Cette fois opposés à Bristol, à Chaban-Delmas, les locaux vont devoir confirmer. Nous pensons que l'UBB réussira le test à la maison, en sachant que Bristol a gagné son premier match en toute fin de match face à une jeune équipe du LOU. Bonus offensif pour les Girondins.

Le Stade Français a pris une petite correction sur la pelouse de Sale, 28-5, mais avec une équipe un peu remaniée. Pour cette fois-ci, les soldats roses devraient rectifier le tir, et venir à bout de la belle équipe de Leicester. Les Anglais ont gagné leur premier match, mais peinent en Premiership à monter au classement (septième). La puissance des avants parisiens pourrait faire la différence, victoire de Paris.

RUGBY. La docu-série sur le 6 Nations débarque sur Netflix : la date et le titre connus !

Bayonne et Lyon confirment à domicile

Véritable Petit Poucet dans la cour des grands, l'Aviron Bayonnais a pourtant réalisé l'exploit de faire un match nul chez l'ogre du Munster. Ce vendredi soir, les ciel et blanc reçoivent Glasgow, dans une rencontre qui est à leur porter. Cette saison, Bayonne n'a pas perdu un seul match à Jean-Dauger, et Glasgow ne se déplace pas bien. La province écossaise a montré ses limites face à Northampton, et Bayonne pourrait en profiter. Nous partons sur une victoire bonifiée des locaux.

Est-ce que le LOU va réellement jouer cette Champions Cup ? Quoi qu'il en soit, pour préparer au mieux la reprise du Top 14, les Lyonnais vont devoir battre les Bulls. Ces derniers ont gagné face aux Saracens, et s'annoncent être de coriaces clients. Néanmoins, en janvier dernier, le LOU avait battu cette même équipe 31-7. Après la belle prestation face à Bristol, nous imaginons bien une victoire des locaux.

RUGBY. Victime de son succès, le XV de France est vivement attendu pour le 6 Nations !

Toulon et le Racing en mission

Pour le RCT, première désillusion en Champions Cup avec la défaite à la maison contre Exeter en toute fin de match. Les hommes de Pierre Mignoni ont raté l'occasion de bien rentrer dans la compétition, et vont essayer de se racheter chez les Saints. Mais voilà, Northampton est une équipe solide, qui a remporté six de ses sept derniers matchs. Le duel sera accroché, mais nous pensons que Toulon va ramener un point de bonus défensif, au minimum, d'Angleterre.

Pour finir, le Racing 92 se déplace en Irlande, face à l'Ulster. Les Franciliens ont perdu en fin de match face aux Quins, mais restent un candidat sérieux à la qualification. Cette saison, les Irlandais ne sont pas aussi conquérants que par le passé, et le Racing 92 pourrait bien y faire un coup. Néanmoins, un déplacement en Champions Cup ne reste jamais simple. Nous pensons que le Racing 92 peut faire la différence avec sa vitesse de jeu, et son agressivité en défense. Victoire des visiteurs.