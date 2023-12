RUGBY. Hôtels 5 étoiles, stage de luxe et avions privés, le XV de France va devoir serrer la ceinture à présent !

Bien que le XV de France remplisse en grande partie les caisses de la FFR, il est aussi à l'origine de nombreuses dépenses. Un plan d'économies va être mis en place.

Fini la Côte d'Azur ?

Depuis le mandat de Fabien Galthié, il est vrai que le XV de France vit, et vit même très bien. Avant le Tournoi des 6 Nations, nos Bleus avaient pris l'habitude de préparer leurs affrontements sur l'agréable promenade des Anglais à Nice, en 2020 et 2021.

Ensuite, les magnifiques Calanques de Marseille avaient été priorisées en 2022, et un petit tour dans les belles Landes, à Capbreton l'année dernière. Cette année, il semblerait que la chanson ne soit pas la même, avec une préparation au centre d'entraînement de Marcoussis.

Car oui, ses stages aux petits oignons coûtent de l'argent à la fédération française de rugby, si bien que le XV de France devra limiter ses activités extérieures et ses virées dans le sud.

A ce sujet, le président de la FFR, Florian Grill, s'explique : "Le déficit d'exploitation s'élève à environ 40 millions d'euros en deux saisons. Avec d'abord 16 millions pour la saison 2022-2023. Et sur la saison 2023-2024, ils (l'ancienne gouvernance) nous avaient annoncé un déficit de 9 millions, mais avec les problèmes du GIE (groupement d'intérêt économique), le non-accès au Stade de France pendant les travaux sans indemnisation, le déficit d'exploitation sera de 23 ou 24 millions. On a des pistes pour remonter la pente." (L'Équipe)

Bien évidemment, ce dernier sait à quel point l'équipe de France est importante pour le rugby français, mais un plan d'économie est indispensable : "L'équipe de France représente 80 % de nos revenus et l'objectif n'est pas de couper drastiquement ses moyens. Mais bien sûr qu'on a le droit d'être modéré. Sans s'interdire quelques stages ailleurs, on va essayer de les effectuer davantage à Marcoussis pour limiter les frais. L'idée n'est pas du tout de couper les ailes de l'équipe de France." (L'Équipe)

Le staff ne bougera pas

Au niveau international, le staff de l'équipe de France est l'un des plus fournis en termes d’effectif. De vrais spécialistes occupent chaque compartiment du staff et Grill tient à ce que cela ne change pas. Bien que Pierre-Henry Broncan (manager de Brive) n'ait pas pu rejoindre le staff de Galthié.

Là n'est pas le problème visiblement, mais plutôt au niveau des déplacements ou bien des logements. En effet, les hôtels devraient donc baisser en gamme sur les prochaines années, ce qui serait de belles économies de faites à long terme.

Les avions privés, réservés uniquement pour les membres du XV de France, devraient aussi se faire plus rares, avec des voyages désormais sur des vols réguliers, surtout lorsqu'il s'agit de destinations étrangères.

Encore une fois, Florian Grill approuve ces petits changements, qui seront bénéfiques dans le futur : "C'est exactement ça, et c'est vrai pour toutes les équipes de France. Toutes ces petites décisions qui ont l'air de rien font des grosses sommes au final. Je pense qu'on peut mieux respecter l'ensemble du fonctionnement fédéral sans pour autant se mettre dans le dur du point de vue sportif. Ça vaut aussi pour les élus. On veut vraiment optimiser les coûts de fonctionnement courant de la fédération, et ça concerne tous les domaines." (L'Équipe)

"On veut de la modération dans tout ce que l'on fait et on le dira aux staffs des équipes de France. On peut faire du très, très bon sans pour autant dépenser autant qu'avant."

