RUGBY. Victime de son succès, le XV de France est vivement attendu pour le 6 Nations !

A peine un mois et demi après la Coupe du monde en France, l'équipe de France de rugby attire toujours autant l'attention. Pour le Tournoi des 6 Nations, les supporters sont attendus en masse.

Des chiffres exceptionnels

Qui a dit que la popularité du XV de France allait s'effriter après le revers lors du mondial ? Eh bien pas les centaines de milliers de supporters qui ont répondu présent pour le Tournoi des 6 Nations en tout cas !

En effet, selon les informations du Midi Olympique, pas moins de 400 000 demandes ont été effectuées pour avoir des places lors des trois réceptions de la compétition en France. Petit problème, la capacité maximale des stades culmine à 175 000...

Pour cette édition, nos Bleus ont un calendrier plutôt favorable avec trois réceptions pour deux déplacements. Néanmoins, la bande à Dupont ne jouera pas dans son jardin de Saint-Denis, en raison de travaux pour les JO.

Peu importe, dirons certains, car le premier match du XV de France se déroulera à Marseille, face aux Irlandais, le dimanche 2 février à 21h. Ensuite, la deuxième réception sera à Lille, contre nos voisins italiens, le dimanche 25 février à 16h. Enfin, l'équipe de France jouera contre le XV de la Rose à Lyon, le samedi 16 mars à 21h.

Bonne nouvelle, nous recevons les deux plus grosses nations de la compétition en France, et les stades dans lesquelles les Bleus évolueront leur réussissent plutôt bien !

Néanmoins, toutes ces demandes ne seront malheureusement pas synonymes de garantie car les premiers arrivés seront les premiers servis. Midi Olympique a eu un premier retour d'une source s'occupant de la billetterie : "Nous sommes en quelque sorte victimes de notre succès. Nous nous félicitons de l’engouement suscité par le XV de France, mais d’un autre côté, nous ferons nécessairement beaucoup de déçus..."

RUGBY AMATEUR. Victime d'une crise cardiaque en plein match, il est sauvé par ses coéquipiers miraculeusement !



Le Crunch, en tête d'affiche

Cette année, bien que le match entre la France et l'Angleterre ne se déroule pas à Paris, des chiffres records ont été enregistrés ! Si le Groupama Stadium avoisine les 60 000 places, il y aura énormément de déçus ! Pour le Crunch (selon le Midi Olympique), plus de 220 000 demandes ont été déposées, soit quatre fois plus que la capacité maximale du stade ! Un record jamais vu auparavant, preuve que le rugby français n'a rien perdu de sa magie.

Pour le match opposant nos Bleus au XV du Trèfle, 125 000 inscriptions ont été recensées pour "seulement" 65 000 places dans le Stade Vélodrome. Enfin, pour le match à Lille, face à l'Italie, 59 000 demandes ont été comptabilisées, pour une capacité de 50 000 places.

En clair, tous les stades seront pleins à craquer, et les hommes de Fabien Galthié pourront compter sur la ferveur du public français.