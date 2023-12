RUGBY AMATEUR. Victime d'une crise cardiaque en plein match, il est sauvé par ses coéquipiers miraculeusement !

Ce sont des histoires que nous aimons partager, lorsque le dénouement est le suivant ! Plus de peur que de mal pour Baptiste Foex, joueur d'Annecy-le-Vieux en Régionale 1.

Jusqu'ici tout va bien

Ce dimanche 10 décembre, se tenait la rencontre entre Annecy-le-vieux et le Rugby Club Matheysin en Régionale 1. Au cours de cette rencontre, un incident s'est produit, et il n'en a pas fallu beaucoup plus pour qu'il devienne dramatique.

Auteur du premier essai du match, le deuxième ligne Baptiste Foex s'est effondré de tout son long sur la pelouse de son club, en première période.

Victime d'une crise cardiaque, ses camarades ainsi que ces adversaires ont immédiatement arrêté de jouer lorsque l'arbitre a sifflé d'une façon différente.

Directement, Baptiste Foex a été pris en charge par l'un de ses coéquipiers, mais également des personnes du public. L'entraîneur d'Annecy raconte la scène : "Nous avons la chance d’avoir des joueurs héroïques, dont Théo Renard, infirmier, qui a pris les choses en main pour les premiers soins d’urgence. Nous avons ensuite réussi à trouver un défibrillateur en défonçant une porte fermée à clef qui a permis de tenir le temps que le SAMU prenne le relais quelques minutes plus tard. Le coach de La Mure n’a pas hésité une seconde également à prodiguer des soins." (Le Sport Dauphinois)

Après ses premières interventions vitales au joueur de 26 ans, il est transféré dans l'hôpital le plus proche, où ses parents confirmeront le lundi 11 décembre au matin qu'il s'est bel et bien réveillé.

"Tu nous as foutu la trouille de notre vie"

Directement après ce triste incident, le club a relayé un message sur ses réseaux sociaux, afin d'apporter tout son soutien au joueur.

Sur Facebook, une lettre signée "Tes copains", adressée directement au principal intéressé, a été publié. Nous vous laissons lire ces quelques phrases touchantes.

Pour finir, le mot de la fin est presque comique, car au réveil, le grand gaillard passé par l'Aviron Bayonnais aurait demandé si son essai avait été accordé : "Ton papa et ta maman nous ont dit que lorsque tu t’étais réveillé, un des premiers trucs que tu avais demandés, c’est de savoir si ton essai était valable. Bien sûr qu’il était valable ! Et c’est peut-être le plus beau que tu ne marqueras jamais."

La rédaction du Rugbynistère apporte tout son soutien à Baptiste Foex, en espérant un prompt rétablissement et un retour sur les terrains couronné de plaisir !

