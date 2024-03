TRANSFERT. TOP 14. Le RCT vise une pointure en troisième ligne centre, Montpellier préfère un tank !

Il y a du nouveau sur le marché des transferts en Top 14. Une fois de plus, Montpellier et Toulon sont concernés par des bruits de couloir, au sujet de deux numéros 8 d'envergure !

Vers un retour de Mercer ?

Cela ne fait seulement que deux petites saisons que Zach Mercer a quitté Montpellier, et pourtant, il semblerait que l'air Héraultais manque au troisième ligne anglais. Héro de la saison 2022 de Top 14, Mercer avait soulevé le Bouclier de Brennus mais avait été aussi élu meilleur joueur de la saison.

Néanmoins, ce dernier avait fait le choix de prendre la direction de la Premiership lors de la saison 2022-2023, afin de prétendre au XV de la Rose, en vue de la Coupe du monde en France. Toutefois, ce dernier n'a visiblement pas eu les faveurs de Steve Borthwick. Pire encore, il ne fait pas partie du groupe anglais pour cette nouvelle édition du Tournoi des 6 Nations.

En plus de cela, son équipe de Gloucester pointe à l'avant-dernière place du championnat, bien que Mercer enchaîne les grosses performances. De ce fait, son avenir en Angleterre ne se dessine pas de la meilleure des manières et le joueur de 26 ans pourrait alors revenir en France.

Son CV aurait, selon les informations de Midi Olympique, circulait dans plusieurs écuries de Top 14, y compris le MHR et Toulon. Au sujet de son ancien club, Mercer aurait décliné l'offre, ou du moins, n'aurait pas fait signe d'un intérêt particulier.

En revanche, Toulon serait en meilleure position dans la course au transfert, mais serait freiné par un petit détail. Gloucester demanderait la modique somme d'un million d'euros, étant donné qu'il reste encore deux saisons à Mercer dans son contrat. Rien n'est encore alors acté pour le moment.

Vunipola en approche ?

Si Montpellier ne se montre pas très convaincant ces dernières semaines sur le marché des transferts, le club ne se décourage pas pour autant. Après avoir manqué de recruter la star australienne du rugby à 13, Joey Manu, puis le centre écossais Huw Jones, les Cistes souhaiteraient recruter un joueur de classe mondiale en troisième ligne centre.

Pour cela, toujours selon les informations de Midi Olympique, Billy Vunipola (31 ans, 73 sélections), serait sur le point de rencontrer les dirigeants de Montpellier dans les prochains jours. Le club ferait de sa venue une des priorités.

Il viendrait alors concurrencer Sam Simmonds, qui est le principal numéro 8 du MHR.

Ça bouge ailleurs ?

Nous en savons plus du côté de l'UBB, où Thomas Jolmès et Tani Vili ne seraient pas conservés, avant la fin de leur contrat ! Les deux joueurs sont liés au club girondin jusqu'à juin 2025, mais ne devraient plus porter les couleurs du club la saison prochaine, selon Midi Olympique.

Ces derniers sont très peu utilisés par Yannick Bru et son staff, bien que Jolmès compte deux sélections avec le XV de France, et que Vili ait été régulièrement appelé par Fabien Galthié. Toutefois, le deuxième ligne intéresserait l'ASM.

Toujours dans la catégorie des départs, Montpellier souhaiterait épurer son effectif, à commencer par le pilier Titi Lamositele. Ce dernier, qui est international américain et polyvalent, devrait s'engager en faveur des Harlequins la saison prochaine. Ce dernier est un titulaire à Montpellier, mais devrait permettre au club de soulager sa masse salariale.

Enfin, un autre international devrait quitter les Cistes cet été, en la personne de Georges Bridge. L'homme qui a porté 19 fois les couleurs des All Blacks ne fait pas vraiment l'unanimité, et n'est surtout pas au niveau des espérances placées en lui. Il serait néanmoins dans le viseur de clubs anglais comme Bath ou les Saracens.

