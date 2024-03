RUGBY. La presse étrangère adule déjà les prouesses d'Antoine Dupont avec l'équipe de France à 7 !

Eh oui, pour ceux qui n'ont pas suivi le parcours d'Antoine Dupont cette saison, il a rejoint l'équipe de France de rugby à 7 il y a quelques semaines, et a participé à deux étapes du World Series. Bien qu'il agisse comme un véritable poisson dans l'eau sur le pré, ce dernier ne compte que deux tournois dans les pattes.

Aligné comme titulaire à plusieurs reprises, le capitaine du XV de France a été décisif sur bon nombre de rencontres, jusqu'à délivrer une passe décisive en finale. Sur X (anciennement Twitter), le compte EK Rugby Analysis a même affirmé que "Dupont a officiellement pris le dessus sur les exigences physiques du rugby à 7" avec une vidéo à l'appui.

Think Dupont has officially got got on top of the Sevens fitness demands now.



Started the game, played every second and scored this try in the last minute😄.pic.twitter.com/YWkNWEvmbp