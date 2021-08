TRANSFERT. Top 14. La folle rumeur du jour : Cheslin Kolbe en discussions avec Toulon ?

On fait le point sur les annonces officielles et les rumeurs qui agitent le marché des transferts cette semaine en Top 14 en Pro D2.

Top 14. Kolbe de retour seulement en décembre ? On y va tout droitS'il n'est pas attendu à Toulouse avant plusieurs semaines voire plusieurs mois, Kolbe fait parler de lui en Top 14. En effet, une rumeur fait état de discussions entre l'ailier international sud-africain et Toulon. Le champion du monde sera en fin de contrat en 2022. Le Stade va-t-il tout faire pour conserver l'un de ses meilleurs éléments ou bien faire confiance à la jeune génération pointe le bout de son nez ? Comme toujours avec ce type d'informations, il faut la prendre avec des pincettes et ne pas s'emballer trop vite.



Rumour number two for the evening. Cheslin Kolbe talking to Toulon. — Neil Fissler (@neilfissler) August 23, 2021

Toulon

Non conservé par Colomiers, le demi de mêlée Gilen Queheille a signé pour deux ans à Albi.

Nouvelle-Zélande

Le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande Ian Foster a été reconduit à son poste jusqu'à la Coupe du monde en France en 2023.