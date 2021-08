TRANSFERT. Pro D2. Bayonne. Le champion olympique Sireli Maqala ne veut plus venir

Titré à Tokyo en rugby à 7 avec les Fidji Sireli Maqala n'aurait plus envie de venir jouer en France pour l'Aviron bayonnais. Or, il a signé un contrat.

Avec Sireli Maqala, l'Aviron bayonnais avait flairé le bon coup. Faisant signer au joueur fidjien un contrat portant sur les deux prochaines saisons. Relégué en Pro D2, la formation basque comptait sur ses talents de septiste pour performer en championnat et retrouver l'élite. Depuis, Maqala est devenu champion olympique au Japon. Et son avenir ne semble plus se dessiner en France. C'est du moins ce qu'a expliqué son père dans les colonnes de SUNsports. "Maqala n'ira pas jouer en France. La Fédération fidjienne a des grands plans pour lui au sein des Fijian Drua en Super Rugby". La même fédération qui lui avait pourtant accordé un bon de sortie comme le rappelle France Bleu. Son paternel ajoute qu'il serait excité et enthousiaste à l'idée de représenter les Fidji l'année prochaine lors de la Coupe du monde et lors des Jeux du Commonwealth. Mais à Bayonne, on ne l'entend pas de cette oreille.



À l'heure actuelle, le joueur de 21 ans est à Labasa où il observe quatre jours de quarantaine jusqu'à jeudi dans un hôtel. Lui et ses coéquipiers pourront ensuite rejoindre leur famille. Covid oblige, il n'y aura pas d'accueil triomphal comme il y a quatre ans. Maqala est attendu mi-septembre à Bayonne... mais sera-t-il présent au rendez-vous ? La loi est cependant dans le camp du club de Pro D2. France Bleu nous apprend que ses agents n'auraient pas été tenu au courant. C'est durant la première quarantaine de 14 jours que Maqala ainsi que d'autres champions olympiques auraient été convaincus de rejoindre la franchise fidjienne amenée à participer au Super Rugby. "Je préfère jouer pour la fierté que pour l'argent", a-t-il déclaré dans la presse. S'il ne souhaite pas honorer son contrat, il va devoir en assumer les conséquences à savoir payer des dommages et intérêts. Deux équipes du Pacifique en Super Rugby l'année prochaine ? Ça chauffe !