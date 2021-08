TRANSFERT. Top 14. Convoité, Melvyn Jaminet met les choses au clair sur son avenir

L'arrière de l'USAP et du XV de France Melvyn Jaminet a tenu à mettre fin aux rumeurs qui parlaient d'un départ après ses bonnes performances en Australie.

TRANSFERT - Et si Melvyn Jaminet rejoignait le Stade Toulousain l'année prochaine ?Melvyn Jaminet au Stade Toulousain ? La rumeur avait enflé après ses superbes performances avec le XV de France lors de la tournée en Australie. L'arrière avait impressionné la planète entière face aux Wallabies alors même qu'il n'avait pas joué un seul match de Top 14. Si bien que certaines grosses écuries du championnat avaient lorgné le numéro 15 de l'USAP, espérant ainsi s'attacher ses services avant même la fin de son contrat. "Je me doutais bien qu’avec mes prestations, des clubs plus huppés allaient s’intéresser à ma personne. Que j’allais attirer les regards", a confié Jaminet à L'Indépendant. Alors va-t-il faire faux bond à Perpignan après l'accession ? Le Tricolore a tenu à mettre les choses au clair :

Je reste sur ce que j’ai dit : je veux confirmer ma saison en Pro D2 avec l’USAP, au plus haut niveau. Je veux aider l’USAP à se maintenir en Top 14. Ce ne sont pas des paroles en l’air. J’ai envie de reprendre l’entraînement à Perpignan, de tout donner, et d’aider le club à conserver sa place dans l’élite du rugby français.

En 2020, Melvyn Jaminet attisait déjà la convoitise d'autres clubs. À l'USAP depuis trois ans, le Toulonnais avait cependant choisi de prolonger pour trois saisons supplémentaires. Depuis, son statut a changé et il sera encore plus sollicité. "J’entends parler, on me pose des questions, mais je ne préfère pas m’attarder dessus et rester focus sur la saison qui arrive et donner le maximum pour que Perpignan se maintienne", a-t-il confié à L'Équipe. Il doit en effet faire abstraction de tout ça pour continuer de progresser afin de retrouver les Bleus dès cet automne. Ou bien l'équipe de France pourrait s'éloigner aussi vite qu'elle est arrivée. VIDEO. Top 14. Brice Dulin, l'atout sécurité et expérience du Stade Rochelais pour la finale