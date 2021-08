TRANSFERT - Et si Melvyn Jaminet rejoignait le Stade Toulousain l'année prochaine ?

Sous contrat avec l'USAP jusqu'en 2024, il se dit que Jaminet ne pourra pas résister longtemps aux sirènes de l'ogre toulousain...

Amis Catalans, rassurez-vous malgré notre titre : votre chouchou Melvyn Jaminet sera bien du côté d'Aimé-Giral à la rentrée, une fois ses semaines de vacances terminées. La question, c'est plutôt pour combien de temps ? Car déjà très courtisé par des clubs de Top 14 en début d'année, la cote du garçon formé à Toulon n'a fait que poursuivre son incroyable ascension après sa fin de saison en boulet de canon, conclue par un titre de champion de ProD2 avec Perpignan ainsi qu'une tournée en Australie où il fut LA révélation de l'équipe de France (41 points inscrits). Au point qu'aujourd'hui et après seulement une saison professionnelle, l'arrière de 22 ans est déjà considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de l'Hexagone à son poste.

Rapide, doté de très bons appuis, d'un sens aigu du jeu, d'une technique individuelle parfaite et de surcroit d'un jeu au pied exceptionnel, le meilleur buteur du dernier exercice de ProD2 suscite évidemment les convoitises. Et à ce petit jeu, c'est comme souvent le Stade Toulousain qui aurait la pole position pour tenter d'enrôler ce joyau prochainement. L'Independant croit en effet savoir que le club haut-garonnais, déjà insistant durant l'hiver, aurait fait de Jaminet sa priorité pour l'été 2022, au moment où il est déjà - quasiment - acquis que Max Médard (34 ans) raccrochera les crampons.

Mais le néo-international (3 sélections) a prolongé son contrat jusqu'en 2024 avec l'USAP, nous direz-vous ! C'est vrai, sauf que lorsque le champion de France et d'Europe en titre vous fait de tels yeux doux, il est difficile de résister longtemps (coucou Anthony Jelonch). Et qu'avec son profil qui colle parfaitement au jeu à la toulousaine ainsi qu'une tendance de plus en plus émergeante consistant à racheter les contrats, Toulouse ne devrait pas laisser une telle pépite dans la nature jusqu'à la fin de son bail. De fait, il se dit que les Rouge et Noir seraient prêts à mettre la main à la poche prochainement, afin de voir Jaminet évoluer à Ernest-Wallon dès la saison 2022/2023. On dit souvent que pour définitivement faire exploser sa carrière, il suffit de rejoindre le Stade Toulousain...