[STATISTIQUES] Des Bleus efficaces mais indisciplinés, Jaminet comme un coq en pâte

En dépit de son faible nombre de ballons à exploiter, les Bleus ont fait preuve d'efficacité. On l'a dit, ils ont inscrit autant d'essais que les Wallabies. Un en-avant les a privés d'une quatrième réalisation (sublime d'ailleurs) par Thomas. Ils ont ainsi battu autant de défenseurs que les Australiens (11) et franchi presque deux fois plus (7 contre 4). Il faut aussi noter qu'ils ont plus avancé que leurs adversaires ballon en main : 309m contre 278m.

De plus, ils ont perdu le ballon qu'à 7 reprises quand les hommes de Rennie ont concédé 11 turnovers.