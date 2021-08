TRANSFERT. Top 14. Le Fidjien Tuwaï débarque au RCT en l'absence de Gabin Villière

En l'absence du Tricolore Gabin Villière, le Rugby Club toulonnais s'est attaché les services d'un joueur fidjien, Petero Tuwaï.

XV de France. Gabin Villière opéré, début de saison compromis avec le RCTGabin Villière absent pour le début de la saison, le Rugby Club toulonnais s'est attaché les services d'un joueur fidjien, Petero Tuwaï. C'est Sireli Bobo, légende du rugby îlien, qui l'a recommandé au RCT. Le centre de 25 ans passé par Fidji Vanua XV, évoluait en Nouvelle-Zélande avec le Southern RFC Canterbury. "Petero est un centre puissant qui a évolué autant au Rugby à 7 qu’à 15. C’est un joueur rapide, perforant et dur sur l’homme", commente l'entraîneur varois Patrice Collazo via le site du club. Son gabarit, 1m78 – 103kg, nous rappelle un certain Josua Tuisova. Le RCT explique qu'il possède des qualités athlétiques intrinsèques particulièrement développées. Aura-t-il le même succès que son compatriote en Top 14 ? "Les images que nous avons visionnées et les recommandations qui nous en ont été faites, nous ont convaincues de lui donner une opportunité ici, au RCT." On ne connaît pas la durée de son contrat. Crédit photo : Twitter RCT