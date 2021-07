XV de France. Gabin Villière opéré, début de saison compromis avec le RCT

L’international français Gabin Villière a fait forte impression en Australie. Malheureusement pour lui, il a été touché à la cheville lors du second test.

C’est dans un communiqué publié par le RCT que l’on apprend que Gabin Villière va être opéré de la cheville ce mercredi 21 juillet. En effet, blessé au début du second test face à l’Australie, l’ailier tricolore avait tenu à rester sur la pelouse. Après examen, il a été révélé que le joueur souffrait d’une grosse entorse. Le Sélectionneur des Bleus s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse : “ À la huitièmes minutes de jeu, Gabin Villière s’est fait une très grosse entorse à la cheville. À ce moment, on était vraiment embêté. Sekou Macalou aurait pu prendre son poste mais on avait aussi besoin de lui en troisième ligne.”



Fabien Galthié a également loué la combativité de son joueur, resté sur le pré avec ses coéquipiers. Il dit : “Heureusement que Gabin Villière a su faire preuve de courage et de dureté mentale. Nous n’avons pas les mots, quand on voit sa blessure et son match de 80 minutes. La façon dont il s’est relevé et ce qu’il a fait dans la partie... Pour nous, c’est un exemple !” Auteur d’un doublé lors du premier test perdu de peu face aux Australiens, le toulonnais a montré qu’il était l’un des hommes fort du groupe France. Pour ce qui est de sa saison prochaine au RCT, le début de saison paraît compliqué à jouer. Le club ne dévoile pas la durée de son indisponibilité mais, au vu de la blessure, il ne serait pas surprenant que le joueur soit “ écarté des terrains pendant plusieurs mois” comme le mentionne Blog RCT.