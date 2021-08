Top 14. 3 choses à savoir sur Brandon Paenga-Amosa, nouvelle recrue du MHR

Le talonneur australien Brandon Paenga-Amosa a signé pour deux saisons à Montpellier. Né en Nouvelle-Zélande, il a connu un parcours singulier.

Sélectionné à treize reprises avec les Wallabies depuis 2018, Brandon Paenga-Amosa aurait pu porter le maillot d'une autre sélection : la Nouvelle-Zélande. "Je suis né à Auckland et j'ai grandi en supportant les Blues. J'avais quelques maillots des Blues quand j'étais petit, donc c'est un match où je veux vraiment bien jouer et remporter la victoire pour le Queensland", confiait le talonneur au moment de jouer son dernier match pour les Reds avant son départ pour Montpellier. Brandon Paenga-Amosa est en effet né en Nouvelle-Zélande avant de déménager pour l'Australie avec sa famille. En 2003, il était toujours un fervent supporter des All Blacks lors de la demi-finale du Mondial face aux Wallabies. Il a connu sa première sélection avec les Green and Gold à 23 ans face à l'Irlande. Il sortait alors de la première saison chez les pros avec les Reds du Queensland. Il a notamment été titulaire à trois reprises face au XV de France cet été.

S'il est né au pays du rugby, Brandon n'a pas toujours joué à XV. En Australie, c'est tout d'abord à XIII qu'il a tâté de l'ovale. Il est notamment passé par l'académie des Canterbury Bulldogs. Il y restera jusqu'à l'âge de 15 ans. Ce qui explique pourquoi il a mis du temps à percer à XV. Il n'a joué son premier match de Super Rugby qu'en février 2018. Avant cela, et comme il avait été ignoré par les franchises de Super Rugby, il a fait ses armes dans le championnat local de Sydney avec l'équipe amateure de Southern Districts. Puis dans le National Rugby Championship, le championnat national australien, au sein des Greater Sydney Rams. Retenu dans le squad élargi des Waratahs puis des Rebels après de bonnes saisons au sein du NRC, c'est finalement chez les Reds qu'il s'est imposé.