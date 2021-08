Top 14. Kolbe de retour seulement en décembre ? On y va tout droit

Certains internationaux sud-africains et argentins qui disputent actuellement le Rugby Championship ne sont pas prêts de refouler les pelouses de Top 14. Cheslin Kolbe en tête.

C'est un sacré bazar que connaissent les clubs de Top 14 avec leurs internationaux sud-africains et argentins. On le rappelle, le Rugby Championship a été décalé et se terminera donc le 2 octobre prochain. Dans son édition du jour, Midi Olympique fait le point sur les dates de retour des internationaux dans leurs clubs respectifs. Et les différentes écuries du championnat français ne seraient pas prêtes de revoir leurs joueurs de si tôt. Du moins une équipe et il s'agit de Toulouse. Champions en titre, des joueurs comme Cheslin Kolbe, Rynhardt Elstadt sont immédiatement partis en sélection et n'ont donc pas bénéficié de leur plage de repos. Dans ce cas-là, à leur retour, une fois le Four Nations terminé, ils devront prendre des vacances bien méritées avant de repartir disputer la tournée automnale avec l'Afrique du Sud. Kolbe et Elstadt pourraient donc ne faire leur retour à Toulouse qu'en décembre !

Cependant, toujours dans le bi-hebdomadaire, Jérôme Cazalbou technicien du Stade Toulousain, indiquait négocier avec les sélections afin que ses joueurs obtiennent des plages de repos durant cette fameuse période internationale : ''Nous sommes en train de travailler avec les managers des sélections afin qu'ils nous donnent les éventuelles plages de repos accordées aux joueurs pendant la période internationale. Une fois que l'on aura toutes ces informations, nous construirons l'agenda des congés avec la comission et les représentants des joueurs''. Alors en attendant de retrouver Kolbe cet hiver, voilà de quoi patienter avec les actions de l'explosif sud-africain.

Il en est de même pour les deux argentins du Stade Toulousain, Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia à l'exception que ce dernier, qui a écopé d'un carton rouge face au Pays de Galles en juillet, a pu bénéficier de repos et pourra donc évoluer sous le maillot rouge et noir plus tôt que prévu. En revanche, pas de soucis pour des clubs comme Toulon, ou le Stade Français qui pourront récupérer leurs joueurs début octobre avant qu'ils ne repartent en sélection un mois plus tard. La raison ? Ces équipes n'étant pas allées aussi loin que Toulouse dans la saison, leurs joueurs ont pu bénéficier de repos. Etzebeth, Kremer ou encore Sanchez seront donc rapidement présent sur les prés à l'inverse de Facundo Isa, touché au genou et donc absent deux mois.