TRANSFERT. TOP 14. Ce Tricolore aux 34 sélections 'recale' le RCT pour prolonger

Avec ses 34 sélections en équipe de France, ce talonneur s'est permis de dire non au Rugby Club Toulonnais pour prolonger son contrat.

Le LOU Rugby frappe un grand coup sur le marché des transferts. Camille Chat, talonneur international aux 34 sélections, a décidé de prolonger son contrat avec Lyon jusqu’en juin 2029. Une annonce qui scelle un choix fort : alors que Toulon était prêt à l’accueillir, le joueur de 29 ans a préféré poursuivre l’aventure dans le Rhône, où il a retrouvé son meilleur niveau.

Un choix de cœur et de continuité

Arrivé en janvier dernier après son éviction du Racing 92, Camille Chat n’a pas mis longtemps à s’imposer dans les rangs lyonnais. Sa puissance et son expérience ont rapidement conquis le staff et ses coéquipiers, au point que Lyon a fait de sa prolongation une priorité.

Pourtant, le RCT était venu aux nouvelles, bien décidé à attirer le talonneur tricolore sur la Rade. Mais Chat a privilégié la stabilité et la dynamique positive du LOU, qui ambitionne de s’installer durablement dans le haut du tableau du Top 14.

Ghezal et Chat, piliers du projet lyonnais

Cette prolongation s’inscrit dans la volonté de continuité du club rhodanien, qui avait déjà verrouillé Karim Ghezal jusqu’en 2028. Le technicien, arrivé en décembre dernier, a insufflé un nouveau souffle au LOU, désormais sixième du Top 14 et en pleine remontée.

Son association avec Chat promet de solidifier encore un peu plus un projet lyonnais qui prend de l’ampleur. Avec une charnière Couilloud-Berdeu qui se connait parfaitement et un duo Guillard-William qui monte en puissance dans la cage, l’avenir du LOU parait radieu.

Matavesi sur le départ ?

Avec quatre talonneurs sous contrat pour la saison prochaine, le LOU pourrait bien être obligé de rééquilibrer son effectif. Sam Matavesi, international fidjien, pourrait être le premier à faire ses valises. Vannes, en quête de renforts, s’est déjà positionné pour récupérer l’expérimenté talonneur.

En verrouillant Camille Chat sur la durée, Lyon assure la pérennité d’un effectif de plus en plus compétitif. En quête d’un retour au premier plan après un début de saison compliqué, le club rhodanien s’appuie sur des cadres solides pour viser les phases finales et, pourquoi pas, jouer les trouble-fêtes dans la course au Bouclier de Brennus.