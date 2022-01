TRANSFERT. Top 14. Ange Capuozzo vers le Stade Toulousain ?

La jeune pépite de Grenoble Ange Capuozzo intéresserait grandement le Stade Toulousain. Des discussions ont même eu lieu entre les deux parties.

Après Melvyn Jaminet, Pierre-Louis Barassi, Alexandre Roumat et Arthur Retière, le Stade Toulousain serait sur le point de recruter un autre joueur extrêmement talentueux : l'arrière du FCG, Ange Capuozzo. En effet, et selon les informations de Sport Dauphinois, le joueur de 23 ans aurait déjà rencontré Ugo Mola et Didier Lacroix. Des discussions avancées, qu'a confirmé le Franco-Italien : "J’ai effectivement rencontré Ugo Mola et Didier Lacroix, nous avons évidemment discuté de rugby et de l’opportunité pour moi de jouer au plus haut niveau. Mais aujourd’hui rien n’est signé". Pour rappel, Ange Capuozzo a inscrit 13 essais sous le maillot grenoblois, en 42 matchs.

TRANSFERTS. TOP 14. Après les défenses, Retière et Capuozzo dynamitent maintenant le marché !Suivi également par le Racing, l'arrière isérois ne ferme en revanche pas la porte à une prolongation de contrat avec son club : "Nous avons eu des discussions très franches avec le FCG, dès les premiers contacts avec Toulouse. C’est très sain. Quoi qu’il arrive, je ferai tout pour terminer la saison de la plus belle des façons avec Grenoble, mon club formateur". En fin de contrat en juin 2022, Capuozzo sera donc l'une des attractions sur le marché des transferts. Toujours est-il que le champion de France en titre serait en pôle position pour recruter le jeune prodige. Blessé depuis quelques semaines, Ange Capuozzo devrait bientôt refouler les pelouses de Pro D2, afin d'aider son club, en difficulté pour le moment (12ème du championnat).

