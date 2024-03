TRANSFERT. L’homme le plus fort du Top 14 va venir renforcer la mêlée de l’USAP

Il y a quelques semaines, il s'était exprimé dans les colonnes du Midi Olympique, affirmant que son aventure continuerait à Toulon, son club de cœur. Et ce malgré les sollicitations extérieures : "Je vais prolonger dans les semaines à venir. Le rugby reste un marché mais j'aime avoir le muguet sur le cœur. Ça compte pour moi."

"Quand j'entre à Mayol, je me remémore les tournois en moins de 13 ans dans ce stade. C'est une immense fierté de représenter les gens d'ici, ma ville. C'est un privilège de porter ce maillot et de lui faire honneur."

Lui ? C’est Bruce Devaux , un minot de la Rade monté petit à petit avec le groupe première, ayant touché ses premiers ballons au club et qui, à 27 ans désormais, compte X matchs de Top 14 . Cette saison, il a d’ailleurs déjà disputé 18 rencontres avec le club rouge et noir.

Oui mais voilà, la possibilité de découvrir une nouvelle aventure, celle de travailler à nouveau avec Franck Azéma mais aussi ce que l’on ne sait pas ont eu raison de sa prolongation. Ainsi, le RCT va perdre un autre enfant du club.

Et le pilier gauche va rejoindre la Catalogne, où en première ligne, son compère toulonnais Kieran Brookes ainsi que Giorgi Beria ont également été engagés. Un renfort intéressant pour caler l’édifice de l’USAP, puisque Devaux est, en plus d’être robuste sur les fondamentaux, un joueur explosif et extrêmement préparé physiquement.

Un athlète de 1m81 pour 113kg, plus "fit" que 80% des ailiers du championnat et qui possède le titre de joueur le plus fort du championnat, en salle de musculation. Amateurs du bench, votre ego risque d’en prendre un coup mais on vous signalera quand même que le bougre a déjà passé 210kg au développé-couché.