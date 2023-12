TRANSFERT. Le phénomène Arundell reste au Racing 92, quel avenir pour lui avec l’équipe d’Angleterre ?

Alors qu’il ne faisait guère de doute sur le fait qu’il retourne en Angleterre la saison prochaine, Arundell prolonge finalement au Racing, en zone grise. Son avenir en sélection semble donc compromis…

Son nom est décidément sur toutes les bouches ces dernières semaines. Avec 4 essais en 3 matchs de Top 14, une gueule d’ange, un statut particulier et des jambes de pistard, forcément, Henry Arundell est au centre de l’attention. Aussi parce qu’on le sait, la fédération anglaise fait de son retour au pays la saison prochaine une priorité.

L’ailier ou arrière de 21 ans, auteur de 7 essais en 10 sélections, ne s’était en effet engagé qu’à la suite de la liquidation des London Irish et pour une saison sous les couleurs du Racing 92 . Et alors que des clubs de NRL s’étaient également positionnés sur le dossier, la RFU faisait des pieds et des mains depuis quelques semaines pour inciter Arundell à Gloucester ou à Bath pour 2024/2025.

Sauf que comme souvent, les clubs français ont des arguments que les autres n’ont pas et celui qui squatte à 220kg a donc prolongé son contrat en région parisienne de deux ans. Une information donnée par le Midi Olympique dimanche dernier, et désormais officielle, du côté du Racing 92.

Un coup de tonnerre en Angleterre , qui pourrait d’ailleurs bien mettre en péril l’avenir en sélection de ce phénomène de vitesse et d’appuis. Car si Arundell est sélectionnable de manière exceptionnelle pour le prochain Tournoi, il ne devrait plus l’être pour la suite des débats du XV de la Rose. Le truc ? C’est qu’Arundell, déjà adopté par le public de la Paris La Défense Arena, semble prendre son pied en France

" Le Top 14 est de très loin le meilleur championnat du monde, expliquait-il au Midi Olympique il y a peu. Où que tu te rendes, les stades sont pleins, l’ambiance est dingue… Mon père était à Paris-La Défense-Arena récemment, pour le match contre Le Top 14 est de très loin le meilleur championnat du monde, expliquait-il au Midi Olympique il y a peu. Où que tu te rendes, les stades sont pleins, l’ambiance est dingue… Mon père était à Paris-La Défense-Arena récemment, pour le match contre La Rochelle . Pfffff… Il avait des étoiles dans les yeux, au coup de sifflet final. Il avait l’impression d’avoir assisté à un spectacle de NFL. Il disait que l’ambiance était folle. […] Je suis Anglais. J’aime mon pays, notre rugby et nos supporters. Mais au stade, il y a beaucoup de différence entre 10 000 fans anglais et 10 000 fans français : les Français sont un peu dingues."

Une bromance qui a certainement pesé dans la balance au moment de faire son choix. Mais l’Angleterre fera-t-elle une exception pour celui qui devait être placé dans la liste des 20 joueurs premium sous contrat hybride, partagé entre la fédération et les clubs ? On n’en sait pas plus pour le moment, mais il semblerait que non.