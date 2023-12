TRANSFERT. L’énorme coup de Limoges (Nat 2), qui signe un Tricolore aux 15 sélections et 54 essais en Top 14

L’ancien ailier de Clermont et du LOU Noa Nakaitaci s’est engagé à Limoges, actuellement avant dernier de sa poule en Nationale 2. Avant que d’autres ne le suivent ?

On l’avait quitté à Toulon où, non conservé par le LOU, il avait rebondi comme joker Coupe du monde. Plus aussi vif qu’auparavant, à 33 ans, l’ancien tricolore n’avait pourtant arboré le maillot du RCT qu’à une seule reprise en ce début de saison. Lui ? Vous aurez peut-être reconnu Noa Nakaitaci, le champion de France et vice-champion d’Europe 2017 (l’année de son prime ?) avec l’ASM.

Pourquoi on parle de lui ? Parce que celui qui compte 15 sélections en équipe de France ne va pas raccrocher et vient de retrouver un club. Et pas n’importe lequel !

Le natif de Lautoka - deuxième plus grande ville de l’archipel fidjien - arrivé en France au début des années 2010, vient en effet de s’engager en 4ème division ! Le grand saut pour l’ailier aux 54 essais en Top 14, 5ème meilleur marqueur de l’histoire de la division encore en activité !

Nakaitaci, et les autres ?

Des chiffres que celui qui a disputé la coupe du monde 2015 aurait probablement encore gonflés, s'il n'avait pas connu de multiples et graves blessures dans sa carrière. Malgré tout, c’est une expérience énorme et un talent encore certain qui va donc débarquer à Limoges, en Haute-Vienne.

S’il n’a plus ses jambes de 20 ans, gageons que ledit Nakaitaci saura encore faire quelques différences dans une division où se mélangent clubs professionnels et amateurs. Mais aussi tirer son équipe vers le haut, jouer son rôle de leader et aider ses nouveaux coéquipiers à se sortir de la panade.

"Ce joueur puissant et expérimenté apportera une vraie plus-value à notre jeune ligne de trois-quarts USAListe. Son expérience et son travail seront des atouts précieux sur cette deuxième partie de saison", a écrit le club sur ses réseaux sociaux.



A l’issue de la phase aller, Limoges est en effet avant dernier de la poule 1 de Nationale 2. Mais les hommes du 87 viennent de remettre la marche avant en allant taper (19 à 28) l’impressionnant leader qu’est l’US Salles, chez lui, le week-end dernier, alors qu’ils se déplaceront chez un concurrent direct ce dimanche : Graulhet.

Et qu’ils devraient pouvoir compter aussi, selon ce qu’il se murmure, sur d’autres arrivées de joueurs confirmés des élites françaises, d’ici la nouvelle année…