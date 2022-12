TRANSFERT. Énorme coup réalisé par l'UBB avec la venue de l'un des hommes forts des Bleus

Thibault Giroud aurait donné son accord à l'UBB pour les prochaines saisons selon Sud-Ouest. Une recrue majeure pour le club bordelais.

Racing out, Bordeaux-Bègles in ! Alors qu'il devait un temps rejoindre le club ciel et blanc, le directeur de la performance du XV de France Thibault Giroud s'est finalement éloigné des Hauts-de-Seine en raisons de divergences avec Stuart Lancaster, vous le savez. Ce mardi, après quelques semaines de flou autour de son avenir, Sud-Ouest nous apprend donc que l'homme de 48 ans devrait rejoindre l'UBB à l'issue du Mondial 2023. Il aurait en effet donné son accord au club de Laurent Marti, actuellement en pleine reconstruction de son staff en vue des années à venir.

RUGBY. Thibault Giroud et le Racing, ça capote : une aubaine pour les Bleus ?

Un sacré renfort obtenu par l'entité girondine, désireuse de retrouver le haut de tableau du Top 14, après une première partie de saison compliquée, sûr comme en dehors du terrain. Là, entre Yannick Bru qui deviendra manager général et Giroud certainement préparateur physique, l'UBB est en tous cas en train de se bâtir un staff en béton pour la saison prochaine. Tout en refermant petit à petit la page Christophe Urios...

RUGBY. 6 Nations. Thibault Giroud dévoile les secrets de la préparation physique de l'équipe de France