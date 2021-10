TRANSFERT. Diallo et Le Garrec prolongent, Parra au Stade Français ?

Tandis que le Racing sécurise ses jeunes talents, la valse des 9 continue en Top 14. Faisons donc un rapide point sur les rumeurs de transferts.

Selon les informations du Midi Olympique, les deux jeunes du Racing Ibrahim Diallo (23 ans) et Nolann Le Garrec (19 ans) auraient prolongé dans le club francilien. Une bonne affaire pour le champion de France 2016, surtout quand on voit les dernières prestations des deux Français. Ces prolongations s'ajoutent à celles de Ben Arous et de Kolingar.

UBB

TRANSFERT. Les frères Vunipola, prochaines têtes d'affiche du Top 14 ?

Tandis que Mola aurait donné un accord de principe pour continuer l'aventure toulousaine, RMC Sport rapporte que les prolongations de Dupont, Ntamack, Marchand, Ramos, Cros et Mauvaka seraient en bonne voie. Les dirigeants du Stade Toulousain en feraient leurs priorités, et ces derniers devraient prolonger dans la Ville Rose de 2025 à 2027.

Stade Français

En fin de contrat en juin prochain, le demi de mêlée aux 71 sélections pourrait quitter l'Auvergne à la fin de la saison. En effet, plusieurs clubs seraient intéressés par son profil, et notamment le Stade Français Paris. S'il y a quelques saisons, son nom avait déjà été évoqué dans les coulisses de Jean-Bouin, il semblerait que cette possibilité soit de nouveau d'actualité. À voir donc si "le merdeux" décide de rejoindre la capitale, pour un dernier défi.

Top 14. Annoncé en partance de Clermont, mais où pourrait bien évoluer la légende Morgan Parra ?

Le deuxième ligne de 23 ans Lucas Paulos a décidé de prolonger son contrat de deux années supplémentaires du côté de la Corrèze. Le robuste Argentin qui se plaît à Brive s'est engagé, selon le Midi Olympique, jusqu'en 2024.

Après s'être intéressé au talonneur de Brive Thomas Acquier (31 ans), l'Aviron Bayonnais aurait émis une offre pour le demi de mêlée international du Racing, Maxime Machenaud. Lui qui a annoncé ne pas rester la saison prochaine du côté de la U Arena cherche un dernier défi. Pourquoi pas du côté de Bayonne ?

Longtemps considéré comme le favori au poste, Richard Dourthe pourrait ne pas rejoindre Agen. En effet, et depuis la victoire des Agenais face à Aurillac, la tendance voudrait que le duo Mirande-Ortiz soit maintenu. Une envie partagée par plusieurs cadres du groupe. La saga est donc loin d'être terminée...

Classement Pro D2. Agen gagne enfin, deux nuls, Oyonnax tombe à Rouen