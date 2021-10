Classement Pro D2. Agen gagne enfin, deux nuls, Oyonnax tombe à Rouen

On fait le point sur les résultats de la 8e journée de Pro D2 avec les succès d'Agen, Rouen et Bayonne. Grenoble et Vannes ont fait match nul.

"Libérés, délivrés", les Agenais ont enfin remporté un match. Après 34 rencontres sans victoires, le SUA s'est imposé ce vendredi soir aux dépens d'Aurillac. Un premier succès sur sa pelouse qui va faire du bien au moral des troupes. Et qui permet de lancer une saison 2021/2022 qui était toujours au point mort. Agen ne grimpe au classement, mais peut espérer sortir de la zone rouge dans les semaines à venir. Mais pour cela, il va falloir gagner d'autres matchs. La lutte pour le maintien se poursuit avec les promus Bourg-en-Bresse et Narbonne, qui s'affrontaient lors de cette 8e journée. Et ce sont les Bressans qui ont pris les points de la victoire tandis que les Narbonnais repartent avec le bonus défensif. À égalité de points au classement, Carcassonne a tenu Vannes en échec, 14 partout, si bien que le RCV est toujours relégable. En haut du tableau, Bayonne, vainqueur d'Aix-en-Provence, revient sur Mont-de-Marsan, battu à Montauban. Le match de la soirée : La décla : Nick Abendanon, capitaine de Vannes pour Ouest-France Ce sont deux bons points, mais je pense qu’on en a quand même laissé deux en route. On aurait pu rentrer aux vestiaires à la mi-temps avec plusieurs points d’avance, si on avait fini nos franchissements. Les résultats de la 7e journée de Pro D2 : Montauban 21 - 18 Mont-de-Marsan

Bayonne 47 - 19 Aix

Rouen 25 - 16 Oyonnax

Agen 25 - 21 Aurillac

Carcassonne 14 - 14 Vannes

Bourg-en-Bresse 36 - 33 Narbonne

Béziers 16 - 15 Colomiers

Nevers 21 - 21 Grenoble Le classement de Pro D2 : Mont-de-Marsan 29 pts Bayonne 29 pts 🔼 Colomiers 28 pts 🔽 Montauban 25 pts 🔼 Oyonnax 24 pts 🔽 Béziers 22 pts 🔼 Nevers 21 pts 🔽 Aurillac 18 pts 🔼 Provence Rugby 18 pts 🔽 Grenoble 17 pts Rouen 17 pts Bourg-en-Bresse 12 pts Carcassonne 12 pts Narbonne 12 pts 🔽 Vannes 9 pts Agen 8 pts