TRANSFERT. Les frères Vunipola, prochaines têtes d'affiche du Top 14 ?

Boudés par Eddie Jones, les frangins Vunipola pourraient rebondir en Top 14 et dans le même club. L'UBB serait particulièrement intéressée.

Et si cette fois, la fantasme devenait cette fois potentiellement réel ? Récemment boudés par le sélectionneur anglais Eddie Jones car pas satisfait de leurs récentes performances, les frères Vunipola seraient enclins à traverser la Manche pour aller voir si l'herbe est plus verte en France, et si les billets y poussent plus facilement au passage. Déjà annoncés comme intéressés par l'Hexagone par les médias anglais il y a quelques semaines, le Midi Olympique nous apprend cette fois que les CV de Mako (30 ans, 76 sélections) et Billy (28 ans, 61 capes) auraient été envoyés sur les bureaux des dirigeants des clubs de Top 14.

Or toujours selon le Midol, l'UBB ne serait particulièrement pas insensible au profil du cadet de la fratrie, Billy (1m88 pour 126kg). En effet, le club girondin cherche à s'attacher les services d'un vrai point d'ancrage derrière sa mêlée ; un numéro 8 de standing international qui remplacerait numériquement Louis Picamoles, qui prendra sa retraite à la fin de la saison. Le hic ? C'est que les deux frères auraient la ferme intention de poursuivre leur carrière ensemble, et qu'au vu de leurs prétentions salariales, s'offrir les deux pourrait être tout simplement impossible pour Bordeaux. D'autant que quand bien même plusieurs de ses joueurs seront en fin de contrat à l'issue de cet exercice, pas sûr que l'Union soit prête à se séparer de garçons qu'elle a choyés ces dernières saisons jusqu'à les faire éclore, à l'image de Thierry Paiva ou Alexandre Roumat.

Reste que la perspective de recruter deux joueurs de ce calibre ne laisse évidemment pas indifférent. À ce titre, les clubs de Toulon, du Stade Français, de Lyon ou de Clermont, désireux de s'attacher les services d'un numéro 8, seraient également intéressés à l'idée de négocier avec les deux frangins. Affaire à suivre...