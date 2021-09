TRANSFERT - Et si Mako Vunipola débarquait prochainement en Top 14 ?

D'après les médias britanniques et comme relayé par nos confrères du Midi Olympique, L'Anglais Mako Vunipola pourrait rejoindre l'Hexagone la saison prochaine.

La saison a à peine débuté que les spéculations pour la prochaine ont déjà débuté. Alors que des grands noms comme Ngani Laumape ou Leone Nakarawa ont rejoint l'Hexagone à l'intersaison, d'autres cadors pourraient bien les imiter dans moins d'un an. En effet, comme relayé par nos confrères du Midi Olympique dans leur édition de ce lundi, certains médias britanniques avancent que Mako Vunipola et Sam Simmonds pourraient trouver un point de chute en France dès la saison 2022/2023.

En effet, les prétentions salariales du premier seraient trop importantes pour son club des Saracens, pisté de près par les instances nationales après l'affaire des montages financiers et pas aidés par la baisse de 1,8 million d'euros du salary cap en Premiership depuis l'an dernier. De fait, le pilier aux 76 sélections (1m82 pour 121kg) pourrait décider de rejoindre un employeur en capacité de le payer à sa juste valeur, chose que seraient prêts à faire le RCT, le LOU ou La Rochelle, croient-ils savoir. Pour Sam Simmonds, son départ potentiel pourrait plutôt dépendre de si Eddie Jones se décide enfin à le sélectionner avec le XV de la Rose ou non dans les mois à venir. En cas de réponse à la négative, le meilleur marqueur du dernier championnat d'Angleterre (21 essais !) pourrait choisir d'aller voir ailleurs pour augmenter significativement ses émoluments. Et la France se tiendrait encore une fois dans les starting block...