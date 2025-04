TRANSFERT. À peine arrivé, le Racing 92 va devoir faire le deuil de son numéro 10

Relégué dans l’ombre d’Owen Farrell à son arrivée, Dan Lancaster a saisi sa chance au Racing 92. Au point d’attirer l’œil de Glasgow… et de se rapprocher d’une première sélection avec l’Écosse.

Le Racing a (enfin) trouvé son chef d’orchestre

Il devait être un joueur de complément, un joker de luxe derrière la star Owen Farrell. Mais Dan Lancaster, 23 ans, a profité des absences à répétition du maître à jouer anglais pour s’imposer, en toute discrétion, comme l’un des moteurs du renouveau du Racing 92.

AMATEUR. Stupeur en Fédérale 1 : pas de phases finales pour le leader national, rétrogradé administrativement

En 23 apparitions cette saison, il a cumulé 1 110 minutes de jeu, guidant les Ciel et Blanc vers cinq succès en six matchs sur lesquels il a été titulaire. Jeu au pied précis, bonne lecture, flair : le jeune ouvreur anglais montre match après match qu’il n’est pas qu’un « fils de ». Loin du marasme de début de saison, il incarne désormais un Racing libéré, offensif, séduisant. Ironie de l’histoire, son ascension s’est accélérée après le départ de son père Stuart, remercié en février.

Glasgow sur le coup, Townsend à l’affût

En fin de contrat à l’issue de la saison, Dan Lancaster pourrait bien ne pas rester à Colombes. Selon plusieurs sources britanniques, les Glasgow Warriors envisagent sérieusement de rapatrier le natif du Yorkshire. Une option qui peut surprendre, tant la franchise écossaise semble bien lotie à l’ouverture avec Hastings, Weir et le jeune Mathew Urwin.

CHAMPIONS CUP. Castres : un quart perdu, un cadre blessé, un ailier cité. Le CO encaisse.

Mais les choses pourraient s’accélérer en vue de l’été. Blair Kinghorn et Finn Russell étant fortement pressentis pour intégrer la tournée des Lions britanniques, Gregor Townsend devra composer sans ses deux maestros pour la série de tests face aux Fidji, aux Samoa et aux Maori All Blacks. Une fenêtre de tir idéale pour tester de nouveaux profils… et Dan Lancaster coche toutes les cases.

Grâce à sa grand-mère écossaise, il est éligible au XV du Chardon. Déjà convoqué avec les U18 en 2018, il est bien inscrit dans le programme « Scottish Qualified » et figure parmi les joueurs surveillés de près par la Fédération.

Un avenir flou et prometteur

À court terme, le Racing veut profiter de sa forme. Mais à moyen terme, le joueur n’a toujours pas prolongé et pourrait voir l’opportunité écossaise comme un moyen de relancer sa carrière au plus haut niveau. D’autant qu’une sélection dès l’été permettrait de sécuriser son statut international.

Capable aussi d’évoluer au centre, Lancaster dispose d’un profil rare, polyvalent et adaptable. Et surtout, il semble avoir franchi un cap dans sa gestion du tempo et sa prise d’initiatives.

Dan Lancaster, auteur d’une saison pleine, il attire désormais les regards bien au-delà du Top 14. L’Écosse lui tend les bras. À lui de choisir s’il veut écrire la suite de son histoire au nord du mur d’Hadrien.