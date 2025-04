CHAMPIONS CUP. Castres : un quart perdu, un cadre blessé, un ailier cité. Le CO encaisse.

Le Castres Olympique a vécu un week-end noir en Champions Cup. Battus sèchement à Northampton, les Tarnais ont non seulement perdu leur place en demi-finale, mais aussi leur capitaine Babillot.

Une élimination sans appel

Castres savait que le déplacement à Franklin’s Gardens serait compliqué. Il l’a été au-delà du score final (51-16). Les hommes de Jeremy Davidson, dominés dans tous les secteurs, ont subi la loi d’un Northampton en pleine bourre. Et si la marche semblait déjà haute, elle s’est révélée infranchissable pour un CO qui a craqué en deuxième période.

AMATEUR. Stupeur en Fédérale 1 : pas de phases finales pour le leader national, rétrogradé administrativement

Babillot, la mauvaise nouvelle de trop

En plus du naufrage collectif, le CO a perdu son capitaine et cadre du vestiaire.

Mathieu Babillot, touché en seconde période, a quitté la pelouse en grimaçant, aidé par les soigneurs. Si le club n’a pas encore communiqué la durée de son indisponibilité, il s’agirait d’une blessure aux côtes selon les dernières informations du Midi Olympique.

Un coup dur de plus pour un groupe qui bataille pour accrocher le top 6 en Top 14. Babillot, par son volume de jeu et son leadership, est un rouage essentiel dans l'équilibre castrais. Sans lui, les échéances à venir s’annoncent plus périlleuses.

Baget cité, ça ne s’arrange pas

Et comme si cela ne suffisait pas, l’EPCR a annoncé que Rémy Baget allait devoir s’expliquer devant la commission de discipline. L’ailier, arrivé cette saison de Bayonne, est cité pour un geste dangereux sur Josh Kemeny à la 20e minute du match. Un déblayage jugé illicite par le commissaire à la citation, qui n’avait pourtant pas été sanctionné sur le moment.

L’audience avait lieu ce lundi 14 avril en visio-conférence. Le CO pourrait donc perdre un autre joueur pour les prochaines journées de championnat, à un moment où chaque point compte.

Éliminé d’Europe, privé potentiellement de son capitaine et dans l’attente d’une sanction disciplinaire, Castres traverse une zone de turbulences. Il va falloir vite se relever pour ne pas laisser filer le wagon des phases finales. Le sprint du Top 14 est lancé, et il ne fait pas de cadeau.