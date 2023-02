TRANSFERT. À 3 jours d'Italie vs France, le surpuissant Jake Polledri se rapproche du Top 14

Le surpuissant Jake Polledri serait dans le viseur de l'Aviron Bayonnais pour la saison prochaine.

Après le Racing 92 et l’UBB, voici donc que l’Aviron Bayonnais commence sérieusement à prétendre au titre du plus gros performeur sur le marché des transferts en vue de la saison prochaine. Si Iturria, Bourdeau et Mori se sont déjà engagés, on ne sait pas d’autres talents leur emboîteront le pas mais en tous cas, le club basque s’active pour ! Ainsi, d’après les informations de L’Equipe, l’Aviron aurait activé la piste Jake Polledri pour l’après Mondial.

TOURNOI DES 6 NATIONS. Et si la principale arme de l'Italie était sa 3ème ligne ?Formidable porteur de balles capable de jouer à tous les postes de la 3ème ligne, l’Italien de 27 ans est d’ailleurs dans le groupe transalpin pour le Tournoi des 6 Nations et devrait défier les Bleus dimanche. Joueur très puissant, le flanker de Gloucester avait déjà été contacté par Bayonne l’an dernier, rappelle le journal, avant que les discussions ne s’arrêtent à cause de l’état du genou du garçon. Mais depuis, après de lourdes épreuves, Polledri est revenu sur les terrains et a pu retrouver un peu de rythme en Angleterre, ces dernières semaines. Encore un petit effort durant le Tournoi et qui sait, la transaction aboutira peut-être, cette fois-ci…

