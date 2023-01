TOP 14. TRANSFERT. Direction l'Aviron Bayonnais pour le canonnier des Wallabies ?

Ambitieux sur le marché des transferts, Bayonne souhaiterait faire venir un Australien aux 62 sélections la saison prochaine.

5ème du Top 14 après 16 journées, l'Aviron Bayonnais peut réellement se mettre à rêver. Et s'il ne sait pas encore où il en sera comptablement à l'issue de la saison régulière, le club bleu et blanc envisage en tous cas de faire au moins aussi bien la saison prochaine avec un recrutement d'ores et déjà très intéressant. Alors que Rémi Bourdeau, Arthur Iturria ou encore Federico Mori ont donné leur accord au club basque, ce dernier pourrait obtenir des renforts encore plus importants. Selon les informations du Midi Olympique, Bayonne serait en contacts avancés avec le (très) polyvalent trois-quarts de Wallabies Reece Hodge.

TRANSFERT. Après Iturria, Bayonne réalise un autre gros coup en attirant une pépite de l'UBB

Agé de 28 ans, celui qui est capable de couvrir tous les postes de la ligne de 3/4 (exception faite de celui de numéro 9) pourrait débarquer à l'issue du Mondial 2023 sur la Côte basque. Ce qui pourrait être une sacrée recrue pour l'Aviron, donc, désireux de renforcer son triangle arrière notamment. Pour rappel, Hodge, c'est 62 sélections avec l'Australie ou encore 35 essais inscrits en Super Rugby avec sa franchise des Melbourne Rebels, dont il est l'un des hommes forts avec Marika Koroibete ou encore Matt Toomua depuis des années. Avec une particularité : celle de posséder l'un des jeux au pied les plus longs du rugby international. Face au but, la moindre faute à moins de 60 mètres de vos poteaux peut être sanctionnée par son pied droit. Un canonnier, un vrai.

Et aussi :

VIDEO. Super Rugby. Reece Hodge a-t-il établi le record du monde du crossbar challenge ?