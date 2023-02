TOURNOI DES 6 NATIONS. Et si la principale arme de l'Italie était sa 3ème ligne ?

Vivifiée par l'apport de vrais talent derrière, l'Italie a surtout montré à quel point sa 3ème ligne s'affirmait comme de niveau mondial, l'an dernier.

Ces derniers temps, on a souvent parlé de la 3ème ligne tricolore. Eh oui, le Tournoi approche à grands pas et forcément les Bleus sont au centre de l'attention de la presse française. Mais en cette semaine d'ouverture de la compétition, l'Italie, premier adversaire des ouailles de Galthié, fait également partie des sujets de discussion. Que valent réellement les Transalpins aujourd'hui ? Sont-ils capables de réaliser le même type d'exploit qu'en 2022 ? Quels sont leurs atouts majeurs, sans causer d'Ange Capuozzo ? Justement, venons-en à ceux-là, ce qui nous amène à parler des opposants de Jelonch, Ollivon et Alldritt.

Car pour le coup, la Squadra Azzurra est fortement équipée en 3ème ligne. Si toutes les belles choses qu'elle nous a montrées l'an passé ont souvent éclaté derrière, le rugby commence devant, vous le savez. Et passé ce poncif vieux comme l'histoire de ce jeu, notons qu'elle possède de sacrés clients en 3ème latte, pour permettre à ses quelques virevoltants 3/4 de se mettre en exergue. Déjà, comment ne pas évoquer son superbe numéro 7 et capitaine Michele Lamaro, qui a tout d'un futur très grand du poste. Une gueule cassée, des straps partout et un profil à la Tom Curry qui nous fait dire que le Trévisan serait sans nul doute déjà étiqueté d'un statut de top flanker européen, s'il évoluait dans un grand club hexagonal ou anglais. Véritable guerrier comme ce sport aime en créer, dur sur l'homme, excellent gratteur et leader affirmé malgré ses 24 ans seulement, on voit bien Lamaro marcher dans les pas de Sergio Parisse et ses quelques 90 capitanats avec la Squadra.

Et ce n'est pas tout. Puisqu'on parle d'avenir, notez que cette équipe s'est peut-être également trouvée son numéro 8 pour les prochaines années durant l'automne. En l'occurrence, le jeune Lorenzo Cannone (21 ans) a fait une sacrée impression durant les trois tests disputés par sa sélection au mois de novembre. Joueur puissant, doté de bonnes mains, le frère de Niccolo a semblé donner le même type de gages qu'un Matt Fagerson a pu livrer à ses débuts, c'est dire. Avec l'accent rital, bien sûr. Tandis que le solide natif du Zimbabwe, Sebastian Negri, est toujours confortablement installé en numéro 6 aux côtés de ses deux jeunes partenaires. De quoi donner densité, agressivité et puissance à cette 3ème ligne qui, si elle ne dispose pas du même bagage technique que son homologue tricolore, possède pour sûr les arguments physiques pour la regarder dans les yeux, dimanche.

D'autant qu'après plus de 2 ans sans lui, cette équipe italienne va pouvoir compter à nouveau sur le surpuissant Jake Polledri. Le 3ème ligne de Gloucester (1m90 pour 113kg), connu pour ses percussions à la Louis Picamoles, est récemment revenu d'une très longue et douloureuse période où il dut faire face aux blessures puis à de graves problèmes familiaux. En club, il a pu reprendre un peu de rythme et retrouver les terrains, ce qui lui manquait depuis de longs mois. Là, on lui souhaite évidemment de retrouver le niveau qui était le sien en 2019/2020, lorsqu'il marchait sur tout le monde et cassait plus de 5 plaquages par match en moyenne. Histoire de donner un vrai quatuor de feu à l'Italie, au poste. Mais une fois le match de dimanche passé, si possible...