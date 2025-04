TRANSFERT. 124kg : Après Muarua, Clermont densifie encore son pack avec un nouveau golgoth venu des îles

L’ASM a officialisé la signature du 2ème ligne de Brive Tevita Ratuva. Une belle pioche pour le club auvergnat, en quête de puissance.

C’est ce qu’on appelle cibler son recrutement. Si l’ASM a parfois du mal à être convaincant dans son recrutement ces dernières années, le club clermontois et Christophe Urios ont néanmoins pris les choses en main pour la saison prochaine.

Notamment devant, où le manager des Jaunards voulait davantage de densité pour un pack capable de dominer ses adversaires. En ce sens, les pensionnaires du Michelin avaient déjà enregistré la venue du colossal numéro 8 de Grenoble, Pio Muarua (1m91 pour 125kg).

Sur la même lignée, Clermont a donc enregistré une signature supplémentaire, ce week-end. "Nous nous étions laissés la possibilité d’aller chercher un vrai numéro 5", explique Christophe Urios, pour le site de l’ASM Clermont Auvergne. Et pour cause, c’est le puissant, mobile et technique 2ème ligne de Brive, Tevita Ratuva, qui s’est engagé.

TOP 14. La 2ème ligne de Toulouse, un (autre) secteur où les poutres poussent sur les arbres

L’international fidjien (11 sélections) dispose d’un solide physique (1m98 pour 124kg) mais n’est aussi pas embêté par le ballon, comme on dit. À Brive, il a d’ailleurs parfois formé l’une des plus belles associations de ProD2 avec Courtney Lawes.

Un joueur capable de défendre très fort, également. Parfois avec pas mal d’indiscipline, lui qui est d’ailleurs suspendu depuis le début du mois de mars pour un plaquage de boucher. "Tevita coche toutes les cases que nous recherchions à ce poste clef dans la construction de notre effectif. C’est un joueur fort sur les bases, dur, agressif qui attaque la ligne d’avantage et la défend avec férocité", complète Urios.

TRANSFERT. 3 recrues, 1 philosophie : les nouveaux visages d’un Clermont en mutation"Il possède beaucoup de qualités qui vont, j’en suis certain, faire évoluer notre jeu et densifier encore davantage notre cinq de devant pour les prochaines saisons." Le Fidjien de bientôt 30 ans s’est engagé à Clermont pour les deux prochaines saisons (plus une en option) et remplacera numériquement Peceli Yato.

Il devrait donc être la dernière pièce du recrutement de l’ASM, qui visera la qualification la saison prochaine.