TRANSFERT. 3 recrues, 1 philosophie : les nouveaux visages d’un Clermont en mutation

Privé de Fritz Lee et en quête d’un nouveau souffle, Clermont prépare l’avenir avec une série de recrues prometteuses. Du lourd devant, du punch derrière, et un projet toujours plus ambitieux pour Urios.

Tolofua, l’homme de base du nouveau pack

C’était attendu, c’est désormais officiel : Selevasio Tolofua portera le maillot jaune et bleu la saison prochaine. Le troisième ligne du RCT, international à deux reprises, s’est engagé pour trois ans avec Clermont, dont une première saison en prêt. Il vient combler un vide laissé par l’icône Fritz Lee, gravement blessé et sur le départ après douze années de bons et loyaux services.

À 27 ans, Tolofua arrive à maturité. Puissant, frontal, doté d’excellentes mains et capable de jouer debout, il colle parfaitement à la philosophie d’un Urios qui ne cache pas son enthousiasme (via le communiqué du club) : « C’est le genre de joueurs que j’aime bien. Il gagne ses collisions, il fait jouer après contact. »

Loaloa, la pépite JIFF venue de Pro D2

Le staff clermontois a aussi jeté son dévolu sur Alivereti Loaloa, centre fidjien de Nevers. À 24 ans, celui qui évolue en France depuis 2019 a su s’imposer comme une valeur sûre du championnat de Pro D2. Sa qualité de perforation, sa vitesse et son profil JIFF font de lui un joli renfort.

Urios, qui croit dur comme fer en son potentiel, voit en lui « une très bonne surprise du Top 14 » pour les saisons à venir. Et pour cause : son profil rappelle certaines réussites récentes venues des étages inférieurs. À Clermont, la concurrence sera forte mais les opportunités aussi.

Lucas Zamora, pari d’avenir à la mêlée

Clermont prépare aussi l’avenir avec la signature de Lucas Zamora. À 20 ans, l’international U20 prêté par La Rochelle à Soyaux-Angoulême viendra étoffer la rotation au poste de demi de mêlée. Travailleur, rapide, très à l’aise dans l’animation, il incarne cette génération montante de numéros 9 français qui pousse déjà à la porte. Il faudra tout de même lui laisser le temps de se développer avant qu’il marche dans les pas de Baptiste Jauneau.

Un recrutement ciblé pour une ASM ambitieuse

Ces trois renforts s’ajoutent aux arrivées déjà actées du deuxième ou troisième ligne Pio Muarua (Grenoble) et de l’ouvreur néo-zélandais Harry Plummer (Blues). Résultat : Clermont se construit un effectif plus dense, plus athlétique et surtout taillé pour jouer sur plusieurs tableaux.

Après une saison en dents de scie, Urios et son staff envoient un message : l’ASM veut retrouver le très haut niveau. Et avec ces profils complémentaires, la mue est bel et bien lancée.