RUGBY. TOP 14. Gagner le combat de devant, la seule solution pour le RCT face à Toulouse ?

Ce dimanche, Toulon se déplace sur la pelouse du Stade Toulousain. Et cette saison, le RCT aura peut-être un coup à jouer face aux coéquipiers de Dupont.

On le sait, le rugby est avant tout un sport qui se joue devant. Il est toujours compliqué de s’imposer sans un pack dominateur, les ¾ jouant constamment en reculant. Vous connaissez d’ailleurs sûrement l’adage : “les avants décident de gagner, les arrières décident de combien”. En sachant cela, vous pouvez donc penser que la question de l’article est totalement inutile. Et pourtant, cette interrogation soulève plus de facteurs qu’elle en a l’air. On vous explique. Malgré sa victoire face à l’UBB la semaine passée, le Stade Toulousain a montré quelques difficultés, notamment au niveau du paquet d’avants, qui a souffert dans les collisions. Un 8 de devant décimé par les absences de joueurs cadres, comme Baille, Cros, Elstadt, ou encore Flament. Tous blessés ou en sélection, ces derniers devraient donc être une nouvelle fois indisponible face au RCT dimanche soir. Une donnée assez gênante pour Ugo Mola, d’autant que le manager toulousain devra également faire sans Youyoutte (blessé), et Alban Placines, qui a écopé d’un carton rouge face à Bordeaux.

TOP 14. Toulouse, La Rochelle, Montpellier… Qui a réussi le meilleur recrutement ?

Si bien qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, seuls 3 troisièmes lignes (Jelonch, Roumat, Tolofua) sont disponibles pour la réception de Toulon. Un manque à ce poste, qui pourrait bien entraîner les débuts du jeune Théo Ntamack, 20 ans. Associé à cela le manque de profondeur en deuxième ligne (avec seulement 3 joueurs aptes), et vous comprenez certainement pourquoi le combat de devant aura une importance capitale dimanche soir. D’autant que du côté du RCT, le 8 de devant a été l’une des satisfactions de la victoire face à Bayonne. En témoignent les 3 essais toulonnais, inscrits à la suite de ballons portés…

RUGBY. TOP 14. Toulouse peut-il continuer longtemps sans un vrai 5 ? Une ligne arrière qui laisse encore à désirer

Avec le nombre d'absents côté toulousain, le pack du RCT aura l’occasion de faire parler sa puissance sur la pelouse d’Ernest-Wallon. Un facteur quasi-obligatoire, si les ouailles du duo Azéma-Mignoni veulent repartir de Toulouse avec une victoire. Car derrière, la donne est quelque peu différente. Handicapé par de nombreuses blessures (West, Villière, Kolbe, Paia’aua), le club varois a montré quelques limites dans son jeu, face au promu bayonnais. Un constat qui, même s’il peut également valoir pour les Toulousains (qui ont eu du mal à se trouver parfois), inquiète du côté de la Rade. Car même si des joueurs comme Waisea ou Wainiqolo peuvent traverser le terrain dans n’importe quelle situation, ils seront bien seuls face à l’armada toulousaine. De plus, la victoire face à l’UBB a encore une fois prouvé qu’un ballon suffisait aux coéquipiers de Romain Ntamack pour déséquilibrer n’importe quelle défense. Enfin, un point pose question dans les rangs toulonnais : celui de la charnière. Car en l’absence de West, la paire Paillaugue-Serin devrait être reconduite dimanche soir. Une association plutôt intéressante, mais qui risque de souffrir face à celle du XV de France...

TOP 14. Toulon. ''Évidemment que mon poste est à la mêlée'' assure Baptiste Serin