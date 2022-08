TOP 14. Toulon. ''Évidemment que mon poste est à la mêlée'' assure Baptiste Serin

Cette semaine, le joueur de Toulon Baptiste Serin est revenu dans les colonnes du Midi Olympique sur son repositionnement à l'ouverture en ce début de saison.

Actuellement l'un des meilleurs demi de mêlée français, Baptiste Serin a dû ces derniers temps dépanner au poste d'ouvreur avec son club. Une position qu'il a notamment occupée lors des deux matchs de préparation, face à l'ASM et Toulouse. Si l'ancien joueur de l'UBB a déjà porté le numéro 10 par le passé, il a néanmoins rappelé dans les colonnes du Midi Olympique que son poste se trouvait bien à la mêlée : "Je suis là pour le groupe. Il n’y a aucun problème avec ce sujet. Maintenant, ce n’est pas mon poste, j’y ai moins d’habitude, moins de repères qu’à la mêlée. Il faut que je travaille davantage à l’entraînement pour trouver mes marques et arriver en confiance sur le match du week-end (...) Évidemment que mon poste est à la mêlée. C’est là que je me sens le mieux. À l’ouverture, je donne le maximum, mais ça reste du dépannage".

S'il ne rechigne pas à la tâche, l'international français rappelle donc que son poste de prédilection reste la mêlée. Et pourtant, il se pourrait bien que Serin soit aligné à l'ouverture à quelques reprises cette saison. En effet, le RCT n'a recruté qu'un seul ouvreur (West) de métier, là où Carbonel et Belleau ont quitté le club. Et si le Néo-Zélandais sera logiquement le numéro 1 au poste, il ne jouera certainement pas tous les matchs de la saison (sans compter d'éventuelles blessures). Pour le suppléer, le jeune Smaïli sera l'une des principales options, même si celui-ci a surtout joué centre l'année dernière. Vous l'aurez compris, les options sont donc minces, et il est fort à parier que Serin sera de nouveau aligné à ce poste au cours des prochains mois. D'autant qu'à la mêlée, il y a de quoi faire à Toulon, avec la présence de joueurs comme Paillaugue, Blanc ou encore Danglot. Reste à savoir désormais comment le staff varois va gérer la rotation de sa charnière, qui pose néanmoins question chez les supporters toulonnais...

