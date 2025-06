TOP 14. ''Vite rentrer dedans'', entre intensité et transpiration, le dépucelage de l'UBB passera par Toulon

Ils ont conquis l’Europe, mais le plus dur reste à faire. Face à Toulon, l’UBB doit prouver qu’elle peut aussi dominer le Top 14.

Demi-finales sous haute tension

Après avoir brandi la Champions Cup, Bordeaux-Bègles sait qu’en Top 14, rien n’est acquis : « Ça serait très dangereux de penser que parce qu’on est champion d’Europe, il y a quelque chose qui nous est dû dans le championnat… Aujourd’hui, en top 14, on est toujours des puceaux », tranche Jefferson Poirot, lucidement, via le Midi Olympique. TOP 14. Le moment de vérité pour Bordeaux, privé de son dynamiteur : la compo probable pour affronter Toulon

À l’aube de l’affrontement face au RCT, il faut rappeler que seuls Toulon (2014) et Toulouse (96, 2021 et 2024) ont réalisé le doublé Europe–France, et que La Rochelle, elle, a échoué malgré une double Coupe d’Europe.

Un RCT taillé pour les joutes au sol

Poirot ne le cache pas : Toulon, c’est du costaud : « une équipe sur l’aspect défensif, notamment des rucks, qui nous ressemble… physique, accrocheuse, qui ne lâche jamais rien ». Le combat au sol s’annonce épique, à l’image de la première bataille à Chaban dans le brouillard fin décembre. Cette fois, le cadre neutre impose à l’UBB de transposer l’impact passé – et d’en faire une marque de fabrique.

Embrasement attendu… ou flottement fatal ?

L’ouverture d’un match en Top 14, souvent décisive, ne s’improvise plus. Poirot explique : « On a besoin de bien maîtriser notre entame de match… depuis le titre européen, il y a un peu de flottement ». Le souvenir du match face à Vannes reste vivace : 28 à 30 ballons perdus, des déchets qui coûtent cher. Moral : le stage de préparation a été précieux pour gommer les approximations d’entrée. Vos Matchs de Rugby Toulouse/Bayonne et Bordeaux/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?Avec l’expérience liée au Brennus, Toulon inspire le respect : « on va jouer à une équipe de Toulon qui, historiquement, a marqué ce championnat », insiste le pilier. De quoi galvaniser une UBB qui, riche de son titre européen mais encore « puceau » du Top 14, devra prouver qu’elle a grandi.

Le scénario du doublé : mission (quasi) impossible

Réaliser un doublé exige une alchimie de fraîcheur, d’envie et de rigueur infaillible. UBB dispose de la fraîcheur grâce à sa qualification directe en demie contrairement à l'an passé, mais devra faire preuve de constance. Les mots d’ordre du staff sont posés : maîtrise des entraînements, qualité des rucks, agressivité défensive, et entame de match tranchante. Ce groupe, plus mature mais conscient de ses limites, veut répondre présent au rendez-vous. Le stage a servi de reset, et l’UBB doit maintenant franchir le cap. TOP 14. 13 ballons grattés : Le facteur X insoupçonné de l’UBB pour la demi-finale face à ToulonEntre fierté européenne et humilité, l'Union se veut vigilante. Face à un RCT aguerri, l’UBB doit aligner fraîcheur, combativité et ambition de doublé : un challenge d’exception. Comme le dit Poirot, « il faut rentrer rapidement dans ce match. C’est important de vite rentrer dedans, qu’il n’y ait pas ce flottement ». Si les Bordelais y parviennent, ils pourraient s'offrir une chance d'entrer dans la légende – à condition d’abord de poser un nouveau jalon en demi-finales.