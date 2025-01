TOP 14. ‘‘Un sentiment de honte’’, le Stade Français consterné après le revers historique contre l’UBB

Humilié à domicile par l’UBB, le Stade Français Paris a du chemin à faire pour retrouver sa sérénité de la saison dernière.

Ce samedi 4 janvier, l’UBB a signé une performance digne d’une affiche du dimanche soir. Sur la pelouse de Jean Bouin, ils ont largement gagné (19-46) infligeant une correction historique au Stade Français sur sa pelouse, pour la 14ᵉ journée du Top 14.

En effet, le Stade Français n’avait jamais connu une aussi grosse défaite dans le “nouveau” Jean Bouin, détruit puis reconstruit au début des années 2010 et inauguré en août 2013. La dernière défaite aussi cinglante pour le Stade Français Paris, à domicile, remonte à un succès du RC Toulon (11-43) le 30 mars 2013.

Face à la Presse, le manager Laurent Labit a été incapable de cibler une défaillance tant les lacunes de sa formation ont semblé globales. Selon des propos rapportés par L’Équipe, il tente de justifier le résultat :

On prend un coup derrière la tête. C'est dur. Ce Championnat est impitoyable. Le score est sévère et lourd. Mais c'est la réalité. On donne trop à l'adversaire. C'est difficile à expliquer. On joue comme une petite équipe et on est arbitré comme une petite équipe. Il faut qu'on se pose les bonnes questions et que chacun prenne ses responsabilités. Un sentiment de honte domine. On est en bas de classement, sûrement à notre place. On ne réfléchit pas au barrage, il reste 12 matches, il faut redonner des couleurs à ce club.”

Des joueurs aux encadrants, le mot “honte” est fréquemment revenu, pas que pour cette rencontre, mais pour qualifier les 14 premières journées de cette saison. Il faut dire que le Stade Français est actuellement 13ᵉ du classement et cette position est loin d’être inexplicable.

Cette place d’avant-dernier, cela va être la cinquième fois que le Stade Français l’occupe cette saison. Un aussi mauvais début de championnat ne leur était plus arrivé depuis la saison 2021-2022, où l’inquiétude de la relégation avait plané jusqu’à la fin de saison. Le Stade Français avait terminé à une triste 11ᵉ place sur cette édition.

Sur l’exercice actuel, les Parisiens possèdent la deuxième pire attaque du Top 14. Cette saison, seul l’USA Perpignan a inscrit moins de points qu’eux. Pourtant, le Stade Français est la 3ᵉ équipe avec le meilleur taux de possession du Championnat. Si les Soldats roses ont le ballon, ils n’en font (malheureusement) rien d'intéressant.

En défense, les Parisiens ont beau être disciplinés (3ᵉ équipe la moins pénalisée du Top 14), ils ratent trop de plaquages pour espérer limiter la casse. Ils sont la troisième équipe ayant encaissé le plus d’essais depuis le début de saison, 48 au total.

