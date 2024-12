RUGBY. Un ex du Stade Français et du RCT à la tête d’une sélection au mondial 2027 ?

Steve Meehan, ancien acolyte de Bernard Laporte au RCT, arrive à la tête de la sélection du Canada pour espérer se qualifier à la Coupe du monde 2027.

Le Top 14 a vu quelques entraîneurs de renom passer sur le bord de ses pelouses. Par le passé, l’Australien Steve Meehan a apporté son expertise pour le RC Toulon. Cette semaine, il a été nommé sélectionneur de l’équipe masculine du Canada.

Du Top 14 au Canada

Sur la saison 2015-2016, il avait été l’entraîneur des arrières du Rugby Club Toulonnais, aux côtés de Bernard Laporte. Il remplaçait alors Pierre Mignoni, qui deviendra quelques années plus tard le manager du RC Toulon. Lors de son passage dans le Var, Steve Meehan avait conduit le RCT vers la finale perdue face au Racing 92, au Camp Nou.

Une dizaine d’années avant cette aventure dans le sud, l’Australien avait déjà entraîné du côté du Stade Français. Dans un rôle similaire, il a permis aux joueurs de Fabien Galthié de soulever le Bouclier de Brennus en 2003 et 2004. De plus, il a également déjà entraîné au Japon, en Angleterre et en Australie.

En 2023, le natif du Queensland avait déjà fait un tour en Amérique du Nord. En effet, il avait tenté l’expérience de la Major League Rugby. Il était devenu l’entraîneur des Toronto Arrows, quelques mois avant que la franchise ne fasse faillite et soit disqualifiée de la compétition.

Le pari compliqué de la RWC 2027

Quart de finaliste de la Coupe du monde en 1991, le Canada avait tout pour devenir l’un des petits Poucets du rugby mondial. Trente ans plus tard, la sélection d’Amérique du Nord est au bord de l’effondrement. Non qualifiés au mondial 2023, les Canucks ne veulent pas manquer le coche de 2027.

Pour accéder à la compétition reine, le Canada devra faire bonne figure lors de la Pacific Nations Cup 2025. Pour se qualifier, la sélection rouge a pour seul but d’éviter la dernière place, seule place n’offrant pas une qualification directe pour la prochaine Coupe du monde et place qu’elle a occupée lors de l’édition 2024. S'ils n'y parviennent pas, ils devront passer par une phase de play-off.

Ainsi, le Canada de Steve Meehan devra faire mieux que celui de l’année 2024 s’il veut s’offrir un voyage en Australie en 2027. En attendant, la fédération et le rugby canadien essayent de se remettre debout, après des dernières années compliquées liées à une mauvaise gestion du ballon ovale dans le Grand Nord.

