TOP 14. Trop souvent blessé, Wesley Fofana pourrait quitter Clermont dès cet été

Actuellement blessé au bras, le centre de l'ASM Wesley Fofana pourrait quitter l'Auvergne dès cet été, selon RMC Sport.

Après Morgan Parra et Camille Lopez, un autre joueur emblématique de l'ASM pourrait quitter le club cet été. En effet, RMC Sport nous a indiqué ce dimanche que le club, ainsi que Wesley Fofana, serait actuellement en discussion concernant une fin de contrat anticipée. Engagé avec Clermont jusqu'en 2023, le Français serait poussé vers la sortie à cause des nombreuses blessures qu'il a subi ces derniers mois (voir années). De plus, un départ de l'international permettrait à l'ASM d'alléger sa masse salariale, et même de recruter un autre centre, après Julien Hériteau.

RUGBY. CLERMONT. Seulement 22 matchs en 3 saisons, Wesley Fofana a-t-il trop tiré sur la corde ?Si le président de Clermont, Jean-Michel Guillon, n'a pour l'heure pas communiqué à ce sujet, l'hypothèse de voir Fofana partir cet été est de plus en plus probable. À voir donc si l'international de 34 ans décide de poursuivre sa carrière dans un autre club, ou bien d'y mettre un terme, usé par les blessures.

