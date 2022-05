RUGBY. CLERMONT. Seulement 22 matchs en 3 saisons, Wesley Fofana a-t-il trop tiré sur la corde ?

Sorti blessé lors de la rencontre face au Stade Français, Wesley Fofana souffre d'une rupture du tendon du biceps droit, synonyme de fin de saison pour le joueur de l'ASM.

Décidément, Wesley Fofana ne s'en sort plus. À 34 ans, le centre de Clermont doit encore faire face à une nouvelle blessure, plutôt grave. En effet, ce dernier souffre d'une rupture du tendon du biceps droit, qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois. Un énième coup dur pour le joueur, qui n'a disputé... que 4 matchs cette saison ! Un total qui résume assez bien l'année compliquée de Fofana, systématiquement freiné par des blessures récurrentes. Après 13 ans dans le monde professionnel, on se demande donc si le natif de Paris n'a pas trop tiré sur la corde, lui qui a souvent disputé des saisons pleines, alternant entre club et sélection. Surtout que cette année 2021-2022 n'est pas la seule à avoir été marquée par de nombreuses blessures...

La statistique est frappante. Sur les 3 dernières saisons, l'ancien joueur du PUC n'a pris part qu'à 22 rencontres sur 85 avec l'ASM (soit 38%). Un chiffre anormalement bas, pour un joueur de ce statut. Mais voilà, le trois-quart centre a dû faire face aux blessures graves, aux pépins musculaires, mais aussi aux retours trop anticipés qui l'ont éloigné du rectangle vert durant des mois. Et pourtant, on avait vu un Fofana métamorphosé, retrouvant une deuxième jeunesse lors de la saison 2018-2019 ! À 31 ans, ce dernier avait disputé 20 rencontres (pour 8 essais inscrits), permettant à son équipe d'atteindre la finale du Top 14, tout en remportant la Challenge Cup. Une bouffée d'air frais pour l'Auvergnat, qui sortait de deux saisons compliquées, elles aussi marquées par les blessures. Mais voilà, le temps et la charge d'entraînement ont ensuite repris le dessus sur un physique déjà bien fragilisé par les chocs subis durant toutes ces années.

On le sait, Wesley Fofana a toujours été un joueur plus susceptible de se blesser que d'autres. Mais à 34 ans, on peut d'ores et déjà s'interroger sur la suite de sa carrière. Au vu de son tempérament, on se doute que le Clermontois tentera de revenir pour disputer une saison pleine l'année prochaine, malgré un corps de plus en plus abîmé. Espérons pour lui qu'il y arrive, afin d'avoir le droit à une fin de carrière digne du joueur extraordinaire qu'il est. En attendant, souhaitons un prompt rétablissement à Wesley Fofana, qui va certainement rester attentif aux résultats de son équipe en championnat. Pour rappel, l'ASM est actuellement 9ème, à 5 points du Top 6.

