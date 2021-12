Top 14. Clermont. Wesley Fofana, de nouveau blessé, ratera le match face au BO !

Wesley Fofana, qui devait faire son retour sur les terrains de Top 14 ce samedi face à Biarritz, a dû déclarer forfait à cause d'une blessure.

Décidément, Wesley Fofana n'aura pas été gâté par les blessures durant sa carrière ! En effet, le journal La Montagne nous apprend que le centre international ne pourra pas disputer le match de ce week-end face au BO, à cause d'une blessure contractée à l'entraînement. Si la nature de celle-ci n'est pas encore connue, on ne peut qu'être triste pour le Français, qui devait effectuer son retour après trois mois sans compétition (dernier match datant du 5 septembre). Celui qui n'a disputé que 9 matchs de Top 14 la saison dernière devra rapidement relever la tête s'il veut faire partie des plans de l'ASM, surtout lorsque l'on voit la concurrence au poste (Vili, Moala et Barraque notamment).

Sa réputation de joueur qui se gère face aux blessures ? Wesley Fofana répondMais cette énième blessure du joueur aux 48 sélections chez les Bleus peut également interroger sur l'état de forme de ce dernier. Surtout qu'il sera de plus en plus dur pour Fofana de revenir après chaque nouveau coup dur, lui qui fêtera au mois de janvier prochain ses 34 ans. Attendons donc de connaître la gravité de sa blessure, et souhaitons-lui un prompt rétablissement.

