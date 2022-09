TOP 14. MHR-TOULOUSE. Coly vs Dupont, ou l’élève face au maître

Ce dimanche, Montpellier reçoit le Stade Toulousain en Top 14. L’occasion pour nous de voir de nombreux duels, comme par exemple Léo Coly face à Antoine Dupont…

Dimanche soir, aux alentours de 21h, se déroulera le choc de cette 5ème journée de Top 14, entre Montpellier et Toulouse. En effet, les deux derniers champions de France s’affronteront au GGL Stadium, dans une rencontre qui s’annonce épique. Car au-delà de décider qui prendra la tête du classement, ce match sera le théâtre de nombreux duels tous plus alléchants les uns que les autres. Et parmi eux, l’on retrouve inévitablement celui opposant les deux 9 : Léo Coly, face à Antoine Dupont. Si rien n’est encore officiel quant à la composition des équipes, les deux hommes devraient bien débuter dimanche soir, afin de tenter de mener leur équipe vers la victoire. Un test grandeur nature pour l’ancien joueur de Mont-de-Marsan, qui va faire face à ce qui se fait de mieux au monde à ce poste. Un défi que s’empressera certainement de relever le joueur du MHR, qui réalise d’ailleurs un début de saison excellent (3 titularisations, 1 essai face à Pau). Sa gestion et son jeu au pied très précis ont souvent permis aux Héraultais de mettre la pression sur leurs adversaires, en témoigne la rencontre face à l’UBB, où Coly a pris le dessus sur son vis-à-vis, Maxime Lucu. Mais voilà ce week-end, le natif de Rennes se retrouvera face à un sacré client…

Si Coly n’a pour l’instant pas vu ses vis-à-vis l’inquiéter en Top 14, la donne sera sûrement différente face à Toulouse. Car comme vous le savez certainement, Dupont n’est pas l’un des meilleurs joueurs du monde pour rien. Capable de faire basculer une rencontre sur une demi-occasion, le Toulousain sera (une fois de plus) l’un des joueurs à suivre dans cette rencontre. La défense du MHR devra veiller au grain, et le rôle de Léo Coly sera primordial. L’occasion pour lui de prouver qu’il peut tout à fait tenir tête aux meilleurs du monde, à moins d’un an de la Coupe du Monde. Car oui, si le poste de demi de mêlée fait rage chez les Bleus (Dupont, Lucu, Couilloud, Le Garrec), le Montpelliérain est loin d’être écarté de la course. Pour preuve, Fabien Galthié a déjà fait appel à lui ces derniers mois, pour préparer des rencontres du Tournoi notamment. Ce match pourrait donc confirmer toutes les attentes placées en lui, d’autant plus s’il prend le meilleur sur le capitaine du XV de France ! Néanmoins, une mauvaise prestation face au Stade Toulousain dimanche ne le condamnerait pas pour autant, que ce soit en club ou en sélection. Surtout lorsque l’on connaît les qualités des hommes d’Ugo Mola, et en particulier celles de son numéro 9...

