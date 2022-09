TOP 14. Reinach, Coly, Aprasidze... Embouteillages en vue du côté de Montpellier

Avec le retour imminent de Cobus Reinach en Top 14, le staff de Montpellier risque de devoir faire des choix compliqués, entre trois excellents 9.

Après près de 5 mois sans rugby, le demi de mêlée du MHR Cobus Reinach a fait son retour lors du dernier match de Rugby Championship, face à l'Australie. En effet, le joueur de 32 ans s'était blessé à l'épaule au mois d'avril dernier, et avait par conséquent manqué les phases finales de Top 14. Le voilà désormais rétabli, et en pleine possession de ses moyens, pour tenter de réitérer ses performances de la saison passée, qui étaient tout simplement fabuleuses. En témoignent ses 9 essais en 16 rencontres avec Montpellier. Une bonne nouvelle donc pour le champion de France en titre, d'autant que le Sud-Africain pourrait faire son retour en club plus tôt que prévu, celui-ci n'étant pas retenu pour affronter l'Argentine. Mais voilà, s'il y a quelques mois, Reinach était un titulaire indiscutable, beaucoup de choses ont changé depuis. À commencer par l'arrivée de la jeune pépite de Pro D2, Léo Coly, durant l'intersaison. Et si l'ancien joueur de Mont-de-Marsan remplace numériquement Benoît Paillaugue, parti à Toulon, nul doute que ce dernier voudra davantage de temps de jeu. Des ambitions justifiées, surtout lorsque l'on observe son début de saison, très propre jusqu'à présent...

MHR. Sans faire trop de bruit, Cobus Reinach est probablement le meilleur joueur du Top 14 cette saisonDécidément, il y a de quoi faire à la mêlée entre Cobus Reinach, Léo Coly... Mais aussi Gela Aprasidze ! Eh oui, même si le Sud-Africain et le Français partent avec une légère longueur d'avance, il ne faut pas mettre de côté le Géorgien de 24 ans, qui a littéralement scotché tout le rugby français lors des dernières phases finales ! Son calme, sa vision de jeu, mais surtout son jeu au pied ultra-puissant ont d'ailleurs permis aux siens de l'emporter face aux Bordelais, en demi-finale. Un talent brut qui, s'il avait déjà enchaîné quelques feuilles de matchs en début de saison dernière, a surtout profité de la blessure de Reinach pour montrer toute l'étendue de son talent. Vous l'aurez compris, des demis de mêlées, ce n'est pas ce qu'il manque au MHR ! Mais voilà, le problème quand on possède autant de joueurs à ce niveau, c'est bien d'assurer correctement la rotation entre ces derniers, pour qu'aucun ne soit mécontent. Une situation compliquée à gérer, mais qui devrait néanmoins être facilitée par les différents doublons durant l'année, Reinach et Aprasidze étant souvent appelés par le sélectionneur respectif. Néanmoins, le staff de Montpellier devra gérer comme il peut les différents égos, dans une année qui s'annonce encore plus dure pour le champion de France en titre, qui sera attendu à chaque rencontre...

