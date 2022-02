MHR. Sans faire trop de bruit, Cobus Reinach est probablement le meilleur joueur du Top 14 cette saison

En rapport essais/minutes jouées, Cobus Reinach est le joueur le plus décisif du Top 14 cette saison. Un serial marqueur à qui le MHR doit une fière chandelle.

Top 14. Montpellier. Mourad Boudjellal l'affirme : le MHR va décrocher le Brennus

La louange est signée Mourad Boudjellal. Selon l'ancien président du RCT, il se pourrait bien que Montpellier gagne le bouclier de Brennus cette année ou l'an prochain. Il est fou, Mourad de Toulon ? Eh bien pour le coup, pas vraiment. Cette saison, le MHR est invaincu depuis 4 mois en Top 14 ! Pour trouver trace d'une dernière défaite des Cistes en championnat, il faut remonter à la mi-octobre et un résultat négatif face à Clermont (20 à 22) subi dans le money time. Depuis, les Héraultais ont enchaîné 8 victoires consécutives, avec notamment des résultats de prestige sur la pelouse du Racing 92 ou de La Rochelle dernièrement.

Des rencontres lors desquelles un homme a à chaque fois particulièrement brillé et fait la différence : Cobus Reinach. Qui n'a pas encore en tête son essai fantastique à la Défense Arena en fin d'année dernière, lorsqu'en sortie de mêlée, le demi de mêlée sud-africain arrache le ballon des mains de Yoann Tanga avant de sprinter sur 80 mètres malgré toute l'arrière garde francilienne au train ? Cette saison plus encore que la précédente, le Springbok (21 sélections) joue le rôle du détonateur dans cette équipe. Grâce à son flair, sa capacité à tenter les coups et surtout ses cannes démoniaques, l'ancien joueur de Northampton est un danger permanent pour les défenses. Celui aussi qui a débloqué nombre de situations pour le MHR, dans une saison où si les résultats sont là, les contenus, eux, ne furent pas toujours aboutis.

VIDEO. TOP 14. Reinach arrache le ballon et met les cannes pour aller à l’essai 80 mètres plus loin

La rencontre face à Pau (29 à 12) d'il y a 10 jours en est encore l'exemple parfait. Malgré une performance moyenne, les hommes du président Altrad c'en sont une nouvelle fois remis à leur "Ferrari" sur pattes, auteure d'un triplé plein d'opportunisme. Deux semaines plus tôt en coupe d'Europe, alors que son équipe était toujours à portée de fusil, c'est encore "Jacobus" qui venait valider la victoire des Cistes face à l'ogre d'Exeter (37 à 26) grâce à une interception de 80 mètres dont il a le secret. "C'est un joueur très rapide et qui se porte tout le temps au soutien, réagissait pour Rugbyrama son coéquipier Yacouba Camara après la victoire face à la Section Paloise. Il a des atouts, et on le retrouve souvent à l'intérieur comme Antoine Dupont. Il surprend les adversaires, il adore jouer dans l'euphorie. C'est un joueur qui aime la vitesse, qui aime l'action. Il joue de façon instinctive."

Déjà flashé à 36km/h, le barbu à déjà inscrit 8 essais en 10 matchs avec le MHR cette saison. Pour beaucoup, Cobus Reinach est d'ailleurs probablement le demi de mêlée le plus rapide de la planète aujourd'hui. L'un des plus sous-côtés, aussi. Celui avec qui Montpellier est en droit de rêver follement, enfin.

Montpellier : Cobus Reinach, l’homme qui courait aussi vite que son père