VIDEO. TOP 14. Reinach arrache le ballon et met les cannes pour aller à l’essai 80 mètres plus loin

Le demi de mêlée du MHR Cobus Reinach a fait parler la poudre hier face au Racing 92 en inscrivant un superbe essai.

Ce samedi 23 octobre, les Springboks étaient de passage à la Paris La Défense Arena pour assister au match entre le Racing 92 et le MHR. Et comme tout le monde le sait, quand les copains sont dans les tribunes, on a envie de leur montrer de quoi on est capable. C’est sûrement ce qu’a voulu faire Cobus Reinach hier pour les Cistes. En plus d’arracher le ballon à Yoan Tanga Mangene à la sortie de la mêlée, il tape un sprint de 80 mètres pour inscrire un essai juste avant la pause. Il permet ainsi à son équipe de faire sérieusement douter les franciliens. Une dynamique qui a visiblement bien marché, puisque Montpellier quitte les Hauts-de-Seine avec les quatre points de la victoire.

#TOP14 - L'image de la J8 : Arrête-moi si tu peux



Le springbok est parvenu à échapper aux griffes des fauves lancés à sa poursuite !🙈 Essai tout en vitesse de @c_reinach qui a fait sursauter les supporters du @MHR_officiel et ses coéquipiers champions du monde @Springboks 🇿🇦 🌟 pic.twitter.com/lutSu5R5vX — TOP 14 Rugby (@top14rugby) October 23, 2021

Cet essai n’a d’ailleurs pas été la seule réalisation du numéro 9 puisqu’il inscrit un doublé à l’aide d’un autre essai en début de match. Pour rester chez les Boks, son compère Handre Pollard inscrit une pénalité dans le match, mais reste globalement dans l’ombre du jeune numéro 10 italien Paolo Garbisi. Ce dernier, au-delà d’une prestation convaincante dans le jeu, est auteur de 19 des 32 points de la partie. Les Franciliens ont été trop souvent pénalisés pour espérer pouvoir l’emporter. Selon des propos relayés par Rugbyrama, Laurent Travers aurait dit à l’issu du match : “Les faits de match ne nous ont pas été favorables. Il y a eu de l'envie et es garçons ont tenté de revenir dans la rencontre. Mais nous avons lâché trop de ballons trop vite. Huit ou neuf, je crois. Ça ne pardonne pas. Les actions ont été bien amorcées, mais la conservation n'a pas été bonne. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pu mettre Montpellier en danger plus souvent.”